KDE Frameworks 5.99: migliorato il supporto a Wayland ed alle Qt6

Il team di coder del progetto KDE ha rilasciato un nuovo aggiornamento di KDE Frameworks ovvero quell''insieme di librerie che stanno alla base di questo ambiente grafico open source. KDE infatti si suddivide in varie sezioni modulari che vengono sviluppate anche con tempistiche di rilascio differenti tra di loro. Questo approccio è stato adottato per semplificare le operazioni di sviluppo e snellire le procedura d'implementazione di nuove funzionalità o di semplici bugfix. Infatti i developer di KDE hanno delle loro aree di competenza e si focalizzano dunque su dei determinati componenti del desktop environment. KDE Frameworks 5.99 introduce una serie di novità interessanti che vanno a migliorare l'user experience del sistema.

KDE Frameworks 5.99 implementa un ventaglio di innovazioni della GUI (Graphical User Interface) come ad esempio la possibilità di eseguire zoom in/out o di pulire i campi delle password tramite la shortcut da tastiera Ctrl+Alt+U. Inoltre è stata migliorare la funzione di Accent color dal wallpaper tramite una scelta di colorazione della UI (User Interface) più in linea con lo schema cromatico dello sfondo in background.

L'editor di testo KTextEditor ha ricevuto il supporto alla code completion che ora è attivabile tramite la pressione del tasto Tab sulla tastiera. Questa funzione sarà sicuramente molto apprezzata dai programmatori che decidono di adottare tale software. In KDE Frameworks 5.99 sono stati anche completati diversi porting alle librerie Qt6, questo consente a numerosi programmi e componenti di offrire UI più moderne e flessibili oltre ad uniformarsi maggiormente con il resto dell'ambiente grafico.

Novità anche per la Plasma Wayland session, grazie all'arrivo di alcune patch è stata migliorata la stabilità generale con questo display server su diverse configurazioni hardware, in special modo su KDE Plasma 5.25.5. Mentre per quanto concerne il vecchio Xorg ora le finestre ricorderanno il rispettivo posizionamento e dimensione nei setup multi-monitor anche dopo il reboot del sistema operativo.