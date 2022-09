KDE Frameworks 5.98: migliorate le operazioni di trasferimento dei file

Il team di coder del progetto KDE, noto desktop environment open source costruito intorno alle librerie Qt, ha comunicato alla sua community di utenti ed appassionati il rilascio del nuovo update di KDE Frameworks. Questo ambiente grafico infatti è diviso in vari "tronconi", quello con cui interagisce per la maggior parte del tempo l'utente è KDE Plasma, mentre KDE Frameworks è sostanzialmente il set di librerie, software ed utility che costituiscono la base di tale ambiente desktop. KDE Frameworks 5.98 implementa una serie di innovazioni di rilievo che vanno sostanzialmente a semplificare e migliorare la già buona user experience del sistema.

Una delle novità più interessanti presente in KDE Frameworks 5.98 riguarda le operazioni di trasferimento dei file. Grazie ad una serie di patch il transfer speed è stato notevolmente migliorato. Si tratta nel dettaglio di una miglioria riguardate KIO (KDE Input Output), ovvero quel componente software integrato in KDE che gestisce l'accesso ai diversi file system presenti sui dischi in locale ed alle altre risorse di rete sfruttando un'unica API.

Quindi in seguito a tale aggiornamento tutti gli applicativi che si interfacciano con KIO potranno avere accesso e spostare file in modo più rapido, soprattutto con le unità NFS (Network File System), rispetto a prima. Questo aggiornamento dunque semplifica la vita all'utente e migliora di conseguenza anche i diversi workflow. Secondo i primi benchmark condotti dal team di KDE la velocità di trasferimento dei file arriva ad essere fino a 4 volte superiore a prima in determinate configurazioni hardware.

In KDE Frameworks 5.98 è stato inoltre migliorato il supporto al formato d'immagine .ARW. Adesso infatti programmi come Dolphin, il file manager del progetto KDE, o Gwenview, il visualizzatore di immagini di default dell'ambiente grafico, possono sfruttare tale tipologia di file per generare le diverse thumbnail preview.

KDE Frameworks 5.98 beneficia anche di tutta una serie di bugfix e security fix che garantiscono una maggiore stabilità e sicurezza del codice dei diversi software integranti in KDE.