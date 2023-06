KDE Frameworks 5.107: arrivato il Thumbnail Caching con gli Encrypted Volumes

I developer dell'ambiente grafico open source KDE hanno avviato la distribuzione della nuova stable release di KDE Frameworks. Con tale termine si definisce il grosso bacino di: librerie, tool, utility e software che stanno alla base del desktop environment e che dunque sono essenziali per la corretta operatività di KDE Plasma ovvero l'ambiente desktop vero e proprio con cui si interfacciano gli utenti quotidianamente durante il normale workflow. KDE Frameworks 5.107 viene reso disponibile dopo quasi un mese dalla precedente minor release, ovvero KDE Frameworks 5.106. La precedente build disponeva di tante piccole migliorie che andavano concretamente ad irrobustire la già ottima UX (User Experience) del sistema.

KDE Frameworks 5.107 gode di un miglior supporto alle configurazioni che dispongono di una home directory crittografata, grazie alla possibilità di eseguire il salvataggio delle thumbnail nelle cache location di default, cosi facendo si elimina la necessità di rigenerare tali thumbnail ogni volta ad ogni caricamento delle diverse directory, ma appunto tali immagini di anteprima saranno sempre salvate e disponibili nelle cartelle dedicate e quindi reperibili in tempi notevolmente più rapidi.

Novità anche per quanto concerne la dark mode che ora è stata integrata al meglio con tutta una serie di applicativi che sfruttano il pacchetto plasma-integration. Ora anche in assenza di tale componente software il tema, il set di icone e le diverse impostazioni estetiche vengono mantenute al meglio.

In KDE Frameworks 5.107 è stato implementato anche il supporto per: la libreria LibreSSL 3.7, per KDELibs 4, per la lingua araba all'internoKDocTools. Oltretutto le KHolidays API hanno ricevuto un boot prestazionale mentre le Prison barcode API ora posso interfacciarsi con EAN13.

KDE Frameworks 5.107 dovrebbe essere presto disponibile all'interno dei repository delle principali distribuzioni Linux che adottano il modello di sviluppo "rolling release". Per tutte le altre piattaforme Linux si dovranno invece attenere le tempistiche dei diversi team di sviluppatori.