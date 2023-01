KDE Frameworks 5.102: arrivato il supporto al File Transfer con KDE Connect

Il team di sviluppatori del progetto KDE ha comunicato, tramite un articolo pubblicato nella mailing list ufficiale dedicata allo sviluppo, la disponibilità di un nuovo minor update di KDE Frameworks. Si tratta della vasta pletora di librerie che stanno alla base di tale desktop environment open source basato sulle librerie Qt. KDE infatti è diviso in vari progetti paralleli ideati per poter essere sviluppati in modo indipendente. Ecco perché seguono tempistiche di rilascio diverse tra di loro pur essendo interconnessi. KDE Frameworks 5.102 dispone quindi di un ventaglio di novità che migliorano la UX (User Experience) generale del progetto e di riflesso anche il workflow degli utenti.

KDE Frameworks 5.102 è stato quindi pacchettizzato con diverse novità interessanti. La più rilevante è quasi sicuramente il supporto per il trasferimento dei file sopra i 2GB con KDE Connect, ovvero quel modulo software che consente di interfacciare il computer con il proprio smartphone Android cosi da ottenere una serie di integrazioni e feature, come la condivisione delle notifiche o il controllo della riproduzione multimediale. Tramite KDE Connect è ora possibile trasferire file più grandi di 2GB da e sul proprio smartphone Android. Questo consente di eseguire ad esempio il backup dei propri dati, tipo foto e video, molto più facilmente rispetto a prima senza dover connettere fisicamente un cavo oppure utilizzare applicativi o servizi di terze parti.

Altra novità di rilievo riguarda la funzione di assegnazione delle scorciatoie da tastiera, che ora è stata rinnovata in modo tale da poter gestire anche le modifier key, come le Meta key, in modo molto più semplice ed assegnare anche delle specifiche keyboard shortcut al volo senza configurazioni particolari. Questa innovazioni sarà presente anche in KDE Plasma 5.27 e andrà sostanzialmente a sostituire tutto il vecchio sistema di configurazione delle modifier key su Kwin, ovvero il window composite manager del progetto.