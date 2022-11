KDE Frameworks 5.100: arrivate diverse novità per Dolphin

Il team di sviluppatori del progetto KDE ha annunciato la disponibilità di un nuovo aggiornamento di KDE Frameworks ovvero la pletora di librerie che compongono la base di tale adesktop environment open source. KDE infatti è diviso in varie sezioni modulari che sono state ideate per poter essere sviluppate in modo autonomo e dunque seguono anche tempistiche di rilascio differenti tra di loro. Questa impostazione è stato scelta in modo tale da snellire e rendere più semplice l'evoluzione del progetto e la distribuzione di nuove feature o dei bugfix. I vari contributor e mantainer di KDE hanno infatti le loro aree di competenza che gli consentono di concentrarsi su determinati aspetti ed elementi dell'ambiente grafico. KDE Frameworks 5.100 implementa un ventaglio di novità che concretamente consentono di migliorare la già ottima user experience.

KDE Frameworks 5.100 beneficia di 80 nuove add-on library Qt che forniscono diverse funzionalità ai programmi del ventaglio di applicativi KDE. Ad esempio una delle feature più interessanti inserite in tale tale update riguarda il file manager di riferimento Dolphin che adesso dispone dell'abilità di mostrare le directory nascoste all'interno del dropdown menu presenti all'interno della path navigator bar del software nel caso in cui l'opzione di visualizzazione delle cartelle nascoste sia abilitata.

Sempre in KDE Frameworks 5.100 possiamo reperire l'opzione per la cancellazione immediata dei file che superano la dimensione impostata del cestino. Inoltre le icone e gli avatar nel sistema sono stati resi tutti più definiti in modo da apparire al meglio anche sui monitor HiDPI.

I coder hanno migliorano il supporto per le sessioni desktop con Wayland, il display server di riferimento delle distribuzioni Linux, e per le GPU (Graphics Processing Unit) Nvidia. Sono infatti scoparsi del tutto gli episodi di crash, freeze e stutter che si verificavano nelle edizioni precedenti su varie configurazioni hardware equipaggiate con tali schede video.