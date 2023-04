Kaspersky, scoperto un gruppo hacker che gestisce più malware

Secondo alcune indagini portate avanti da Kaspersky, è stato individuato un gruppo di hacker di lingua russa che, per il momento, appare particolarmente attivo nel contesto asiatico.

La caratteristica di questa crew, sembra essere l'ampio raggio d'azione: sono infatti diversi i malware sviluppati e utilizzati nel giro di pochi mesi. Gli hacker sembrano muoversi a proprio agio con tutti i linguaggi di programmazione più diffusi.

Il collettivo, noto come Tomiris, sembra essere attivo dal mese di settembre del 2021, momento in cui è stato collegato il primo attacco legato a tale nome.

A quanto pare, il gruppo prende di mira prevalentemente entità governative di paesi dell'ex Unione Sovietica. Nonostante ciò, non è detto che ben presto sentiremo parlare di Tomiris anche in occidente.

Un gruppo che agisce su praticamente tutti i linguaggi di programmazione

Secondo Kaspersky, i malware più utilizzati di recente dal gruppo sono KopiLuwak e TunnusSched. Non solo: sempre dalle ricerche, è apparsa possibile la collaborazione di Tomiris con un'altra crew ben nota nel settore, nota come Turla.

A livello pratico, l'adozione di suite di sicurezza avanzate come Kaspersky Premium sono in grado di limitare qualunque tipo di rischio sotto questo punto di vista.

Stiamo parlando di un classico antivirus, capace di agire in tempo reale, a cui si aggiungono diverse utility specifiche.

La protezione dei pagamenti online, per esempio, è ideale per evitare il furto di denaro durante le transazioni in rete. La VPN integrata, dal canto suo, risulta ottima lato privacy e anonimato online.

Il controllo rispetto ad eventuali fughe di dati e la protezione dell'identità, rendono Kaspersky Premium ancora più apprezzabile.

Infine, va tenuto conto anche dell'ottimizzazione delle prestazioni. Rispetto ad altre suite del settore, questa cerca di ottenere la massima efficacia anche sui PC meno performanti. Ciò avviene grazie all'ottimizzazione del software utilizzato.

Infine, è bene considerare anche l'attuale promozione che coinvolge Kaspersky Premium.

Grazie al 44% di sconto, infatti, è possibile ottenere tutta la sua protezione per soli 31,99 euro all'anno.

