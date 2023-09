Kaspersky Premium: proteggi fino a 5 dispositivi e risparmia il 50%

Kaspersky Premium offre un pacchetto completo di funzionalità di protezione avanzate, per proteggere i propri dispositivi dalle minacce informatiche più recenti. Grazie allo sconto del 50%, è possibile acquistare il pacchetto Premium, insieme a 1 anno del servizio Safe Kids in omaggio, a soli 50€ anziché 99,99€.

Per acquistare l'offerta è sufficiente selezionare il numero di dispositivi corrispondente dal menù del riquadro della promozione, che trovate nella pagina dedicata, cliccando infine sul tasto acquista. È disponibile per i sistemi Windows, Android, MacOS e iOS.

Kaspersky Premium: tutte le funzionalità

Con Kaspersky Premium potete proteggere fino a 5 dispositivi tra PC, smartphone, portatili e tablet, grazie a un antivirus in grado di riconoscere i più recenti attacchi in tempo reale. Può intercettare malware, virus, spyware e ransomware, tenendo al sicuro tutti i vostri sistemi.

Grazie alla protezione multilivello, su cui si basa, può prevenire e neutralizzare le minacce. Tra i sistemi di sicurezza, sono incluse protezioni anti-frodi, contro attacchi diffusi come phishing e siti web falsi, la protezione per i pagamenti previene invece un accesso non autorizzati alle informazioni finanziarie, come carte e conti, utilizzate per gli acquisti online. Kaspersky è anche in grado di riconoscere i cosiddetti stalkerware: delle applicazioni che integrano funzioni per spiare le attività degli utenti.

Oltre a ciò, Kaspersky Premium non si fa mancare un firewall aggiuntivo, con cui è possibile avere il controllo sulle connessioni di rete in entrata e in uscita, bloccando accessi non autorizzati. È anche in grado di analizzare la rete, fermando possibili fughe di dati e notificando eventuali violazioni.

Il servizio Safe Kids incluso nell'offerta, permette di tutelare i minori dai rischi della rete. Grazie al monitoraggio GPS e agli avvisi, è possibile localizzarli in un mappa, delineando un'area sicura. Sarete avvertiti nel caso in cui dovessero andare oltre. Presenti anche dei filtri web, per bloccare l'accesso ai siti dannosi o non adatti, oltre al controllo sulla cronologia YouTube e statistiche per l'utilizzo dell'app.

La garanzia d'acquisto consente di chiedere un rimborso entro 30 giorni, in caso di insoddisfazione.

