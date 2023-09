Kaspersky Premium: la protezione più completa in sconto del 49%

Kaspersky Premium è una soluzione antivirale dotata di numerose funzionalità per proteggere i propri sistemi dalle minacce informatiche della rete. L'offerta attuale permette di risparmiare il 49% sul prezzo finale, che si riduce a soli 40€ per il primo anno, acquistando il piano annuale.

L'offerta è a tempo limitato ed è disponibile per tutti i sistemi Windows, MacOS, Android e iOS, con cui l'antivirus è compatibile.

Kaspersky Premium: l'offerta nel dettaglio

Kaspersky Premium è perfetto per proteggere da qualsiasi tipologia di attacco più avanzato sistemi professionali di lavoro o PC casalinghi, usati per attività quotidiane o per il gioco. È in grado di riconoscere e bloccare malware, virus, ransomware e app spia, garantendo una salvaguardia a 360 gradi.

Il motore antivirale è basato su una protezione multi livello, progettata per prevenire e neutralizzare le minacce. Le misure di sicurezza includono protezioni specifiche per frodi come phishing e siti web falsi e dannosi. La protezione per i pagamenti impedisce ai malintenzionati di accedere alle informazioni delle vostre carte e dei conti che utilizzate per gli acquisti, a ciò si aggiunge un sistema di rilevamento per i cosiddetti "stalkerware", ovvero delle app che nascondono funzionalità per spiare gli utenti.

Kaspersky Premium comprende un firewall aggiuntivo per monitorare le connessioni di rete in entrata e uscita, prevenendo l'accesso non autorizzato ai dispositivi. Monitora inoltre possibili fughe di dati personali, scandagliando la rete e avvisandovi nel caso sia avvenuta una violazione. La protezione bambini consente un controllo parentale per l'utilizzo di internet da parte dei minori, per filtrare o bloccare siti web potenzialmente non adatti o pericolosi.

L'antivirus include anche una VPN, con cui è possibile mantenere la riservatezza della navigazione online. Instradando il traffico in dei server privati, è possibile nascondere informazioni personali come indirizzo IP e posizione geografica, in modo da navigare in totale anonimato, nonché accedere a siti e contenuti multimediali senza alcun limite geografico. Alla VPN si affianca anche un password manager, dove memorizzare in totale sicurezza le credenziali dei propri account.

Approfittate dell'offerta prima che scada. Kaspersky Premium garantisce una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall'acquisto.

