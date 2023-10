Kaspersky Premium in sconto del 50% con Safe Kids gratis per 1 anno

Se cerchi una soluzione di sicurezza che possa proteggere tutti i dispositivi usati dalla tua famiglia, comprese le esigenze dei minori, allora Kaspersky Premium con 1 anno di Safe Kids è quello che fa per te. Approfitta dello sconto del 50% e acquista tutto il pacchetto a soli 40€, invece che 79,99€.

Kaspersky Premium: la migliore offerta per una protezione completa

Kaspersky Premium è uno tra i migliori antivirus presenti in commercio. È in grado di individuare qualsiasi tipo di software maligno, offrendo una protezione affidabile.

Grazie al servizio VPN e al password manager inclusi, potrai navigare privatamente senza doverti preoccupare di salvare le tue credenziali in modo sicuro.

Kaspersky Premium offre ulteriori strumenti di sicurezza, come un firewall aggiuntivo per rilevare e bloccare connessioni non autorizzate, una scansione anti-phishing per evitare accesso a siti pericolosi, una protezione per transazioni e dati finanziari durante gli acquisti online, individuazione di stalkerware capaci di effettuare spionaggio, controllo della perdita di dati personali attraverso monitoraggio della rete ed avvisi tempestivi, protezione dell'identità e dei file dai malware e dai virus.

Con l'offerta speciale, il primo anno di abbonamento al servizio Safe Kids è gratuito. Si tratta di una funzione molto utile volta a monitorare le attività online dei minori tramite i dispositivi.

Grazie ad essa si possono ricevere aggiornamenti in merito ai luoghi visitati rispetto all'area segnalata sulla mappa.

Inoltre si può vedere la cronologia delle ricerche su YouTube e configurare dei filtri per evitare l'accesso ai siti potenzialmente pericolosi.

Inoltre fornisce delle statistiche che mostrano il tempo di utilizzo dei dispositivi. Cosa aspetti? Abbonati a Kaspersky Premium pagando soltanto la metà del prezzo di listino.

