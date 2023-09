Kaspersky Premium: 49% di sconto sull'antivirus più completo

Proteggi adesso i tuoi dispositivi con Kaspersky Premium e risparmia il 49% su un pacchetto che include anche 1 anno gratuito per il servizio Safe Kids. È compatibile con Windows, MacOS, Android e iOS e garantisce una difesa completa contro gli attacchi più recenti.

Usufruite dell'offerta a tempo limitato per acquistare il pacchetto a 50,00€ anziché 99,99€ per tutelare fino a un massimo di 5 dispositivi.

Kaspersky Premium: offerta da non perdere sul pacchetto più completo

Kaspersky Premium offre tutto quello che server per difendersi da qualsiasi attacco informatico, sia che usiate i vostri dispositivi per le operazioni di tutti i giorni, per l'online banking, per giocare o altro.

L'antivirus, con protezione multilivello, è in grado di identificare e bloccare tempestivamente malware, virus, ransomware e app spia, garantendo una protezione completa. La VPN integrata vi permette di navigare in totale anonimato, mantenendo private le informazioni di navigazione, come posizione, contenuti e attività, instradando il traffico in server privati sicuri. Rende inoltre possibile accedere ai siti senza alcuna restrizione geografica, fruendo liberamente dei contenuti in streaming. Include anche un password manager, dove è possibile memorizzare le credenziali di tutti i vostri account.

Tra le altre funzionalità di Kaspersky Premium troviamo un firewall aggiuntivo, per il controllo e il blocco delle connessioni non autorizzate in uscita e in entrata dai vostri dispositivi. L'estensione per i browser consente di proteggere la navigazione da siti web falsi e download potenzialmente dannosi, che possono infettare i sistemi o cercano di ottenere dati personali. A ciò si aggiunge una protezione per i pagamenti online, durante i vostri acquisti.

Kaspersky è in grado di rilevare i cosiddetti stalkerware, delle applicazioni che nascondono delle funzionalità di tracciamento delle attività. Se ne viene rilevata una, l'antivirus vi notifica chiedendo se volete eliminarla.

Il piano include un anno gratuito per il servizio Safe Kids, pensato per proteggere i minori dai rischi derivanti dall'utilizzo di internet. Offre avanzate funzionalità di controllo per monitorare e bloccare siti potenzialmente pericolosi, filtrando i contenuti non adeguati.

Non lasciatevi sfuggire l'offerta Kaspersky Premium, prima che scada.

