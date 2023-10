Kaspersky Premium + 1 anno Safe Kids gratis in SCONTO del 50%

Se siete alla ricerca di una protezione completa per i dispositivi di famiglia, inclusi quelli utilizzati dai minori, allora questa può essere l'offerta che fa per voi. Kaspersky Premium è infatti in sconto del 50% e vi regala anche 1 anno del servizio Safe Kids, con cui monitorare l'attività su internet dei ragazzi.

La promozione consente di acquistare tutto a soli 40€ per il primo anno, tagliando il prezzo originale di 79,99€.

Kaspersky Premium: l'imperdibile offerta sulla protezione più completa

Kaspersky Premium è uno degli antivirus più efficaci sul mercato. È in grado di intercettare malware, virus, ransomware e qualsiasi applicazione che nasconde funzionalità di tracciamento, bloccandone subito l'attività per garantire una protezione adeguata.

Gli strumenti aggiuntivi, come la VPN e il password manager, consentono di rendere privata la navigazione, memorizzando al tempo stesso, in totale sicurezza, tutte le vostre credenziali in un unico posto.

Kaspersky Premium aggiunge diversi altri strumenti di sicurezza, come:

Un firewall aggiuntivo per monitorare e bloccare le connessioni in entrata e uscita senza autorizzazione

Esplorazione protetta anti-phising che blocca tempestivamente siti web dannosi

Protezione per i pagamenti e le relative informazioni finanziarie durante gli acquisti in rete+

Rilevamento dello stalkerware, ovvero le applicazioni che nascondono funzionalità spia

Controllo fughe di dati personali attraverso il monitoraggio della rete e notifiche in tempo reale

Protezione dell'identità e dei documenti personali

Con la promozione, il primo anno del servizio Safe Kids è inoltre gratuito. Si tratta di uno strumento molto utile che consente di tenere sotto controllo le attività dei minori su internet con i dispositivi. Consente di ricevere posizione GPS e avvisi nel caso venga oltrepassata l'area sicura delimitata nella mappa. Potete inoltre tenere sotto controlla la cronologia di ricerca YouTube e impostare dei filtri ai siti web pericolosi. Fornisce inoltre delle statistiche che vi informano del tempo passato davanti allo schermo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.