Kaspersky Plus: Proteggi 5 dispositivi con uno sconto del 59%

Migliorate la sicurezza e la protezione dei sistemi di casa o dell'ufficio con Kaspersky Plus e approfittate del sconto del 59% per acquistare il pacchetto a 64,99 euro, invece di 158,98 euro.

Include elementi di sicurezza avanzati, una rete privata virtuale e strumenti per valutare e mantenere l'integrità delle unità di archiviazione. È inoltre compatibile con le principali piattaforme.

Kaspersky Plus è la scelta ottimale per la protezione dei vostri dispositivi

I pericoli derivanti dalle attività in rete sono una realtà sempre presente. Kaspersky Plus offre un programma antivirus in grado di proteggere dalle minacce più recenti, come malware, ransomware, spyware e tentativi di accesso non autorizzato.

La protezione a più livelli consente di rilevare e bloccare tempestivamente tali minacce, impedendo loro di entrare nel sistema.

Inoltre, Kaspersky Plus offre una protezione dedicata contro gli accessi non autorizzati, tra cui un anti-ransomware, un sistema per bloccare gli attacchi di rete, un firewall e una protezione contro il cryptojacking, che impedisce l'uso remoto delle risorse di un sistema per scopi di mining.

Sono disponibili numerose funzioni per impedire il tracciamento, la pubblicità e per garantire la sicurezza di webcam e microfono.

La rete privata virtuale integrata assicura che i dati di navigazione rimangano riservati, garantendo l'assoluto anonimato.

Kaspersky Plus offre una serie di strumenti per migliorare le prestazioni dei dispositivi. Può salvaguardare dalla perdita di dati pulendo e verificando le unità di archiviazione, oltre a migliorare la velocità di caricamento e la reattività del sistema attraverso la rimozione di file e applicazioni non necessari all'avvio. Inoltre, garantisce che siano sempre disponibili le versioni più aggiornate e sicure di software e driver.

Kaspersky è compatibile con i dispositivi Windows, macOS, Android e iOS, quindi approfittate di questa promozione e assicuratevi che tutti i vostri dispositivi siano protetti.

