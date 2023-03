Kaspersky Internet Security 2023: licenza per 5 dispositivi a 16€

Purtroppo i virus e i malware sono ovunque, e anche stando attentissimi a cosa si clicca, prima o poi qualcosa ci si becca e il PC incomincia ad andare lento. O peggio le password vengono clonate e la nostra sicurezza è a rischio. Oggi però puoi risolvere con pochissimi soldi. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Kaspersky Internet Security 2023 a soli 16,99 euro, invece che 89,99 euro.

Se ti stai chiedendo come mai questo sconto al limite della follia dell'81%, non preoccuparti, è tutto vero. Devi solo essere super veloce perché ovviamente non può durare ancore molto.

Kaspersky Internet Security 2023: la sicurezza prima di tutto

Kaspersky Internet Security è un antivirus spettacolare e molto potente che ti protegge da malware, spionaggio, truffatori e molte altre minacce online. Impedisce ai tracker online di raccogliere i tuoi dati, ad esempio quando inserisci password. Rileva eventuali spyware presenti sul tuo dispositivo Android, come smartphone o tablet. E blocca l'accesso non autorizzato alla tua webcam.

Un vero portento che annulla tutti i tentativi di intaccare il tuo dispositivo e la tua vita. In questo modo il tuo computer non sarà rallentato e potrai fare gli acquisti online o aprire le e-mail senza il patema d'animo che chissà cosa succede. Questa offerta prevede una licenza di un anno per ben 5 dispositivi e riceverai una mail con il codice da riscattare.

Non perdere questa occasione più unica che rara. Fatti un regalo per vivere sereno. Dirigiti adesso su Amazon e acquista il tuo Kaspersky Internet Security 2023 a soli 16,99 euro, invece che 89,99 euro. Appena completi l'acquisto potrai già fare il download e, una vota ultimato, lo puoi subito installare sui tuoi 5 dispositivi.

