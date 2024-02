Kaspersky: gli attacchi ai dispositivi mobile nel 2023 sono aumentati del 50%

A Barcellona, in occasione dell'ultima edizione del Mobile World Congress, la più importante fiera sulla telefonia mobile a livello internazionale, la nota azienda di sicurezza informatica Kaspersky ha presentato un'analisi dettagliata sulle minacce informatiche. Prendendo in esame solo il 2023, gli attacchi ai dispositivi mobile sono cresciuti del 50% rispetto all'anno precedente.

Tra tutte le minacce informatiche, quella più diffusa tra gli smartphone e i tablet è l'adware, uno specifico software malevolo che ha l'obiettivo di lanciare all'interno di un browser web una serie di messaggi pubblicitari senza che l'utente possa fare nulla per impedirlo. Rispetto alle altre minacce mobile l'adware ha un peso notevole, superiore al 40%.

L'ultimo report di Kaspersky ha evidenziato 33,8 milioni di attacchi ai dispositivi mobile nel 2023, con un aumento significativo del 50% rispetto all'anno precedente. Di questi, quasi 224 mila hanno interessato gli utenti italiani.

Con il 40,8% di tutte le minacce rilevate, l'adware rappresenta l'attacco informatico più diffuso. Sono invece rimasti invariati gli attacchi che impiegano i mobile banker, mentre hanno subito una forte diminuzione i trojan bancari, dopo la crescita esponenziale dello scorso anno.

Gli app store ufficiali e quelli non ufficiali rimangono la modalità di diffusione preferita dai criminali informatici. Nel corso del 2023, Kaspersky ha rilevato numerose app dannose anche in Google Play Store, il negozio ufficiale di applicazioni degli smartphone Android.

A questo proposito, l'indagine condotta da Kaspersky sottolinea come i vettori di attacco privilegiati dagli hacker siano stati le mod malevoli di WhatsApp e Telegram, oltre alle false app di investimento. Nella maggior parte dei casi l'obiettivo è sempre lo stesso: ottenere i dati personali degli utenti a loro insaputa, in particolare nomi completi e numeri di telefono, utilizzati poi per portare a termine frodi telefoniche.

Come proteggersi dalle minacce ai dispositivi mobile: i consigli di Kaspersky

A corredo del loro ultimo report sugli attacchi informatici ai dispositivi mobile come smartphone e tablet, gli esperti di Kaspersky consigliano di adottare una serie di accorgimenti per proteggersi da questo tipo di minacce:

scaricare le applicazioni soltanto dagli store ufficiali : le app presenti su Apple Store, Google Play Store e Amazon Appstore sono controllate dai responsabili dei rispettivi store e filtrate a monte (non sono sicure al 100%, ma offrono una garanzia di gran lunga superiore rispetto alle app scaricate negli app store non ufficiali);

: le app presenti su Apple Store, Google Play Store e Amazon Appstore sono controllate dai responsabili dei rispettivi store e filtrate a monte (non sono sicure al 100%, ma offrono una garanzia di gran lunga superiore rispetto alle app scaricate negli app store non ufficiali); controllare le autorizzazioni delle app : per funzionare ogni app richiede la concessione di uno o più permessi, di conseguenza è fondamentale controllare e riflettere prima di fornire una o più autorizzazioni;

: per funzionare ogni app richiede la concessione di uno o più permessi, di conseguenza è fondamentale controllare e riflettere prima di fornire una o più autorizzazioni; mantenere il dispositivo mobile aggiornato : la maggior parte dei problemi di sicurezza può essere risolta semplicemente aggiornando le app più importanti e il sistema operativo del dispositivo mobile in uso;

: la maggior parte dei problemi di sicurezza può essere risolta semplicemente aggiornando le app più importanti e il sistema operativo del dispositivo mobile in uso; installare una soluzione di sicurezza affidabile: l'installazione di una soluzione all-in-one per la sicurezza mobile come Kaspersky Premium è in grado di rilevare app e adware dannosi prima che causino problemi ai dispositivi.

Attualmente Kaspersky Premium è in offerta a 34,99 euro invece di 79,99 euro per il primo anno. Tra i servizi inclusi si annoverano la protezione dell'identità, il supporto premium da remoto per risolvere i problemi di sicurezza, una navigazione privata e senza interruzioni, una VPN veloce e illimitata, la protezione delle informazioni personali e di pagamento, più un potente antivirus e l'ottimizzazione delle prestazioni del dispositivo in uso.

