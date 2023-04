Kaspersky è il tuo scudo contro le pericolosissime minacce zero-day

Secondo quanto riportato dai ricercatori di CybelAngel, quasi 1 su 10 (il 9%, per la precisione) di tutte le risorse Internet presenta vulnerabilità zero-day.

Con i software odierni, molto più complessi rispetto a quelli di qualche decennio fa, per i criminali informatici è molto più facile inserirsi nelle "crepe" presenti nel codice. Le app, pubblicate magari in maniera un po' frettolosa, sono dunque terreno fertile per hacker e inquietanti figure simili.

Se a fare le spese rispetto alle minacce zero-day sono colossi come Microsoft, d'altro canto, è facile capire come risultino un problema concreto per chiunque abbia a che fare con la rete, anche solo attraverso il suo sistema operativo.

Eppure, con alcune semplici pratiche, è comunque possibile ridurre in maniera sensibile questo tipo di rischio.

Minacce zero-day? Come evitare veri e propri disastri

L'adozione di un antivirus efficace, in tal senso, è pressoché d'obbligo.

Anche se queste minacce sono difficili da contenere, suite di sicurezza adeguate possono comunque ottenere rapidamente aggiornamenti per bloccare la minaccia specifica.

Anche le VPN possono, in diversi casi, offrire una protezione adeguata. Un'ottima idea, dunque, potrebbe essere scegliere Kaspersky VPN Secure Connection, una Virtual Private Network proposta dalla celebre azienda di sicurezza informatica.

Questo servizio protegge l’indirizzo IP anche quando i dispositivi sono connessi a hotspot Wi-Fi non protetti adeguatamente. Una soluzione dunque ideale per chi si collega tramite smartphone, per esempio, da centri commerciali, aeroporti e aree simili.

Per rendere più sicura Kaspersky VPN, la stessa è dotata di un sistema kill switch. Di fatto, se la protezione viene a meno, interviene un sistema automatico che blocca la connessione: ciò si traduce in una protezione della linea totale.

La protezione rispetto a fuga di dati, poi, rende ancora più efficace questa VPN. Allo stesso tempo, le prestazioni proposte risultano di altissimo livello: ciò consente di utilizzare il servizio di Kaspersky anche in contesti dove è necessario avere a disposizione un'ampia banda di connessione.

Il piano Kasperky VPN, che prevede la protezione di ben 5 dispositivi per un anno, è disponibile con il 26% di sconto.

Ciò si traduce in tutta la protezione di questo strumento per appena 33,99 euro all'anno.

