Concludi la settimana aggiungendo al tuo carrello Amazon dei nuovi auricolari Bluetooth. A questo giro puoi spendere pochissimo puntando però sulla qualità garantita da un brand affidabile come JVC. I suoi Gumy Mini sono piccoli, leggeri, impermeabili e costano solo 27,99€ grazie allo sconto Amazon del 20%.

La qualità di JVC a meno di 30€: gli auricolari wireless Gumy Mini sono in offerta

Le JVC Gumy Mini sono auricolari Bluetooth in-ear, ovvero si inseriscono direttamente nel canale uditivo dell'utente a differenza della G435 di Logitech. Sono caratterizzate da un moderno e curato e puoi scegliere tra diverse colorazioni (valuta con attenzione perché non tutte sono in sconto).

Questi auricolari wireless offrono una buona qualità audio, con una risposta in frequenza di 20 Hz - 20 kHz, un'impedenza di 16 Ohm e una sensibilità di 103dB/1mW. Inoltre, le Gumy Mini sono dotate di un copriauricolare morbido che si adatta al canale uditivo per un comfort duraturo, rendendole perfette per l'ascolto di musica durante le attività sportive o durante gli spostamenti. E sono impermeabili (certificazione IPX4)

Oltre alla qualità dell'audio, c'è anche l'autonomia della batteria da tenere in considerazione. Con un singolo ciclo di carica potrai contare su circa 6 ore di utilizzo, che diventano 15 considerando anche la custodia di ricarica.

Altra chicca: questi auricolari Bluetooth sono perfettamente compatibili con gli assistenti vocali con oggi interagiamo quotidianamente. Potrai dunque chiedere aiuto a Siri, Google Assistant e Alexa.

Tutto questo a meno di 30€. Niente male, vero?

