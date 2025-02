Juventus-PSV: orario e dove vederla in tv e streaming

Martedì 11 febbraio si giocherà Juventus-PSV, match valido per il primo appuntamento dei playoff di Champions League. L'incontro sarà trasmesso in TV su Sky Sport e in streaming su NOW, con il calcio d'inizio fissato alle ore 21:00.

Per vedere la partita di Champions League della Juve contro gli olandesi del PSV occorre dunque l'abbonamento Sky Sport, che include 185 partite su 203 a stagione della nuova Champions, più tutta l'Europa League e Conference League. Al momento il pacchetto Sky Sport è in offerta insieme a Sky TV al prezzo scontato di 29,90 euro al mese per 18 mesi invece di 56,90 euro, per un risparmio complessivo di 486 euro in un anno e mezzo.

Dove vedere Juventus-PSV (playoff Champions League)

Il match del playoff di Champions League tra Juventus e PSV è visibile in diretta TV su Sky Sport e in streaming su NOW alle ore 21:00 di martedì 11 febbraio.

I bianconeri sono reduci dalla vittoriosa trasferta di Como, grazie alla doppietta del nuovo arrivato Randal Kolo Muani, il cui impatto sulla Serie A è stato fin qui letteralmente devastante. L'attaccante francese in prestito dal PSG dovrebbe partire nuovamente titolare nell'undici di Thiago Motta, con alle spalle Koopmeiners, avanzato nella linea della trequarti per fare posto a Thuram e Douglas Luiz a centrocampo. Rispetto al match del Sinigaglia, Nico Gonzalez potrebbe questa volta sedersi in panchina per fare posto sull'ala destra alla stellina portoghese Francisco Conceicao, con Yildiz confermato invece a sinistra.

Questa dunque la probabile formazione della Juve contro il PSV:

Juventus (4-2-3-1) : Di Gregorio; McKennie, Veiga, Gatti, Savona; Douglas Luiz, Thuram; Koopmeiners, Yildiz, Conceicao; Kolo Muani.

: Di Gregorio; McKennie, Veiga, Gatti, Savona; Douglas Luiz, Thuram; Koopmeiners, Yildiz, Conceicao; Kolo Muani. PSV (4-3-3): Drommel; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Guus Til, Schouten, Veerman; De Jong, Bakayoko, Tillman.

A noi non resta che darvi appuntamento a martedì 11 febbraio, quando alle ore 21 avrà inizio la sfida tra Juve e PSV, valida per il primo appuntamento dei playoff di Champions League, in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW.

