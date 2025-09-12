Juventus-Inter in esclusiva su DAZN: ecco tutte le offerte disponibili

Sabato 13 settembre si giocherà Juventus-Inter, match valido per la terza giornata di Serie A 2025-2026. L'incontro sarà visibile in esclusiva su DAZN, la piattaforma streaming che ha acquistato i diritti di visione del campionato italiano fino al 2029, di conseguenza per vedere il derby d'Italia occorre per forza di cose la sottoscrizione di uno dei piani di abbonamento proposti da DAZN, incluso il MyClub Pass, la cui offerta è stata rinnovata fino al 5 ottobre.

Il fischio d'inizio di Juve-Inter è fissato per le ore 18:00, con la telecronaca affidata alla voce di Pierluigi Pardo e il commento tecnico dell'ex calciatore del Milan e della Nazionale italiana Massimo Ambrosini. DAZN accenderà i riflettori sul match già dalle 16:55, con l'aggiunta di interviste e commenti a caldo dei protagonisti al termine dei 90 minuti.

I piani di abbonamento DAZN per vedere Juventus-Inter

Ecco un riepilogo dei piani DAZN che consentono di guardare la partitissima Juventus-Inter del 13 settembre.

DAZN Full

piano Full mensile: 44,99 euro al mese, senza vincoli

piano Full annuale con pagamento in 12 mesi: 34,99 euro al mese , con vincolo di un anno

, con vincolo di un anno piano Full annuale con pagamento in un'unica soluzione: 359 euro, pari a 29,92 euro al mese

Il piano DAZN Full include l'intera sportiva della piattaforma streaming, con la possibilità di guardare la partita su due dispositivi diversi in contemporanea connessi alla stessa rete domestica.

DAZN Family

piano Full mensile: 69,99 euro al mese, senza vincoli

piano Full annuale con pagamento in 12 mesi: 59,99 euro al mese , con vincolo di un anno

, con vincolo di un anno piano Full annuale con pagamento in un'unica soluzione: 599 euro, pari a 49,92 euro al mese

I contenuti disponibili sono gli stessi del piano Full, con la differenza sostanziale però di poter guardare DAZN contemporaneamente su due dispositivi diversi connessi a reti Internet differenti.

DAZN MyClub Pass

piano MyClubPass con pagamento annuale dilazionato in 12 mesi: 29,99 euro al mese , con vincolo di un anno

, con vincolo di un anno piano MyClubPass con pagamento in un'unica soluzione: 329 euro, pari a 27,42 euro al mese

Il piano MyClubPass offre la possibilità di vedere tutte le partite di Serie A della propria squadra del cuore, insieme ai pre e post-partita, così come tutti gli highlights, i programmi di approfondimento e i contenuti on demand.

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto: Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing.

Sì No Registrati