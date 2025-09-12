Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Juventus-Inter in esclusiva su DAZN: ecco tutte le offerte disponibili

Il big match della terza giornata di Serie A potrà essere visto soltanto con un abbonamento della piattaforma streaming DAZN.
Juventus-Inter in esclusiva su DAZN: ecco tutte le offerte disponibili
Il big match della terza giornata di Serie A potrà essere visto soltanto con un abbonamento della piattaforma streaming DAZN.
Federico Pisanu
Pubblicato il 12 set 2025
Link copiato negli appunti

Sabato 13 settembre si giocherà Juventus-Inter, match valido per la terza giornata di Serie A 2025-2026. L'incontro sarà visibile in esclusiva su DAZN, la piattaforma streaming che ha acquistato i diritti di visione del campionato italiano fino al 2029, di conseguenza per vedere il derby d'Italia occorre per forza di cose la sottoscrizione di uno dei piani di abbonamento proposti da DAZN, incluso il MyClub Pass, la cui offerta è stata rinnovata fino al 5 ottobre.

Il fischio d'inizio di Juve-Inter è fissato per le ore 18:00, con la telecronaca affidata alla voce di Pierluigi Pardo e il commento tecnico dell'ex calciatore del Milan e della Nazionale italiana Massimo Ambrosini. DAZN accenderà i riflettori sul match già dalle 16:55, con l'aggiunta di interviste e commenti a caldo dei protagonisti al termine dei 90 minuti.

Attiva uno dei piani DAZN

dazn prezzi abbonamento

I piani di abbonamento DAZN per vedere Juventus-Inter

Ecco un riepilogo dei piani DAZN che consentono di guardare la partitissima Juventus-Inter del 13 settembre.

DAZN Full

  • piano Full mensile: 44,99 euro al mese, senza vincoli
  • piano Full annuale con pagamento in 12 mesi: 34,99 euro al mese, con vincolo di un anno
  • piano Full annuale con pagamento in un'unica soluzione: 359 euro, pari a 29,92 euro al mese

Il piano DAZN Full include l'intera sportiva della piattaforma streaming, con la possibilità di guardare la partita su due dispositivi diversi in contemporanea connessi alla stessa rete domestica.

DAZN Family

  • piano Full mensile: 69,99 euro al mese, senza vincoli
  • piano Full annuale con pagamento in 12 mesi: 59,99 euro al mese, con vincolo di un anno
  • piano Full annuale con pagamento in un'unica soluzione: 599 euro, pari a 49,92 euro al mese

I contenuti disponibili sono gli stessi del piano Full, con la differenza sostanziale però di poter guardare DAZN contemporaneamente su due dispositivi diversi connessi a reti Internet differenti.

DAZN MyClub Pass

  • piano MyClubPass con pagamento annuale dilazionato in 12 mesi: 29,99 euro al mese, con vincolo di un anno
  • piano MyClubPass con pagamento in un'unica soluzione: 329 euro, pari a 27,42 euro al mese

Il piano MyClubPass offre la possibilità di vedere tutte le partite di Serie A della propria squadra del cuore, insieme ai pre e post-partita, così come tutti gli highlights, i programmi di approfondimento e i contenuti on demand.

Attiva uno dei piani DAZN

Se vuoi aggiornamenti su Tech inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Milan TV su Prime Video: 7 giorni di accesso gratuito per gli iscritti ad Amazon Prime
Tech

Milan TV su Prime Video: 7 giorni di accesso gratuito per gli iscritti ad Amazon Prime
Disney+ in offerta a partire da 2,99 euro al mese per 3 mesi: occasione d'oro
Tech

Disney+ in offerta a partire da 2,99 euro al mese per 3 mesi: occasione d'oro
Iliadbox: fibra ultraveloce e prezzo bloccato a soli 21,99 €
Tech

Iliadbox: fibra ultraveloce e prezzo bloccato a soli 21,99 €
DAZN MyClubPass: l’offerta estesa per attivarlo subito è ricca di vantaggi incredibile
Tech

DAZN MyClubPass: l’offerta estesa per attivarlo subito è ricca di vantaggi incredibile