Juice Jacking: la minaccia hacker maggiore in vacanza, i dettagli

In un'epoca in cui siamo sempre connessi e la necessità di ricaricare i nostri smartphone è costante, soprattutto durante i viaggi, è cruciale essere consapevoli dei pericoli nascosti delle stazioni di ricarica pubbliche. Una delle minacce più insidiose è il juice jacking, una tecnica usata dagli hacker per rubare dati sensibili dai dispositivi mobili tramite le porte USB di ricarica.

Un'indagine di NordVPN ha rivelato che un quarto dei viaggiatori ha subito violazioni della propria privacy usando Wi-Fi pubblici durante le vacanze. Tuttavia, i pericoli non si limitano solo alle reti wireless insicure. L'FBI ha avvertito riguardo ai rischi del juice jacking, un metodo che sfrutta le porte USB di ricarica per infettare i dispositivi con malware.

Gli hacker alterano le stazioni di ricarica pubbliche, inserendo malware al loro interno. Quando un utente collega il proprio smartphone o tablet a una porta USB compromessa, il malware viene automaticamente trasferito al dispositivo. Questo permette ai criminali di rubare dati sensibili come password, informazioni bancarie, contatti e file personali.

Le soluzioni al juice jaking

Identificare un attacco di juice jacking può essere complicato, poiché spesso non ci sono segni evidenti. Tuttavia, ci sono alcuni indizi che potrebbero indicare un problema: attività insolite sul telefono come acquisti non autorizzati o chiamate sconosciute, o un funzionamento anomalo del dispositivo, come rallentamenti o surriscaldamento eccessivo.

Non esiste una soluzione definitiva per evitare il juice jacking, ma ci sono diverse precauzioni che possono ridurre significativamente il rischio:

Usare un power bank

Adottare un blocco dati USB

Preferire le prese di corrente

Evitare stazioni di ricarica sospette

Inoltre, è fondamentale mantenere il sistema operativo del proprio dispositivo aggiornato e attivare tutte le funzioni di sicurezza disponibili, come la crittografia dei dati e i software antivirus. Soprattutto in viaggio adottare queste misure di sicurezza risulterà essere fondamentale e, in particolar modo in vacanza, il tema del juice jaking rappresenta un rischio reale.