Joy-Con Switch: SCENDE IL PREZZO dei controller Nintendo

Quando un prodotto targato Nintendo: che sia una console, un gioco in esclusiva o un accessorio che riguarda il mondo della Grande N, scende di prezzo va sempre segnalato. Purtroppo l'azienda di Kyoto è sempre molto restia nell'abbassare i prezzi dei propri prodotti e dei propri device (o, come detto, dei propri titoli first party) per via del forte senso di esclusiva che vuole offrire a chi entra a far parte del mondo Nintendo. Per questo vi segnaliamo i Joy-Con in sconto del 9% su Amazon con un prezzo finale di 73,00€ a fronte dei 79,99€ del costo di listino.

Lo sconto di Amazon sui Joy-Con Nintendo può fare la differenza

Amazon, come detto, mette in sconto i Joy-Con per Nintendo Switch. Si tratta di una coppia di controller viola pastello e verde. Quali sono le caratteristiche di questo prodotto: ogni Joy-Con ha un set completo di pulsanti e può fungere da controller autonomo e, ogni Joy-Con, include un accelerometro e un sensore di movimento giroscopico, che rendono possibile controllare separatamente il movimento sinistro e destro. Inoltre la carica dei controller Joy-Con può durare fino a 20 ore.

Ricollegate i controller Joy-Con alla console per ricaricarli, oppure collegateli all'impugnatura di ricarica Nintendo Switch. È possibile, inoltre, collegare contemporaneamente a una singola console fino a otto controller tramite Bluetooth. Questi Joy-Con sono compatibili con Nintendo Switch e Nintendo Switch modello OLED, dunque anche con la nuova versione della console Switch. Grazie a questi controller potrete giocare a titoli come: Mario Kart, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda e tanti altri ancora.

Acquista i Joy-Con Nintendo in sconto su Amazon!

Queste, dunque, le caratteristiche dei controller Joy-Con per Switch che, ricordiamo, sono attualmente in sconto del 9% su Amazon per un prezzo finale di 73,oo€.

