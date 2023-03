JLab JBuds Work: cuffie wireless multipoint con microfono (-39%)

Se vuoi delle cuffie wireless che siano molto versatili e che ti permettano di usarle per lavoro o giochi, allora queste che ti sto per segnalare sono perfette. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello JLab JBuds Work a soli 54,99 euro, invece che 89,99 euro.

Tieni presente che un prezzo così basso non si vedeva da tantissimo e ora, grazie alle Offerte di Primavera Amazon, le puoi avere a pochissimo. Queste cuffie le puoi usare sia in modalità wireless che con il cavo e sono molto comode.

JLab JBuds Work: le cuffie wireless super versatili

Sicuramente una delle caratteristiche più interessanti di queste cuffie è la loro versatilità. Infatti le puoi usare ad esempio quando fai videoconferenze per lavoro, per giocare online ai tuoi titoli preferiti o semplicemente per ascoltare musica. Hanno già un microfono integrato che ti consente di far udire la tua voce in modo forte e chiaro.

Inoltre, grazie alla tecnologia Bluetooth le puoi connettere fino a due dispositivi contemporaneamente e passare ad esempio dal PC allo smartphone in modo semplice e senza nemmeno cambiare le impostazioni. Hanno dei comodi cuscinetti morbidi che garantiscono il massimo del comfort. Puoi staccare una parte delle cuffie, ottima funzione ad esempio quando hai bisogno di sentire anche ciò che accade intorno a te. E garantiscono più di 60 ore di autonomia con una sola ricarica.

Non perdere questa occasione più unica che rara. Prima che le Offerte di Primavera svaniscano vai su Amazon e acquista le tue JLab JBuds Work a soli 54,99 euro, invece che 89,99 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

