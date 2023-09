JLab Go Air Sport: auricolari wireless (IP55) con gancetti a 33€

Ti svegli la mattina presto per correre? O comunque ti piace fare sport e fitness per rimanere in forma? Allora dai un'occhiata a questa super offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello JLab Go Air Sport a soli 33,99 euro, invece che 39,99 euro.

Queste sono delle ottime cuffiette Bluetooth e quindi anche uno sconto del 15% è assolutamente un affare. Anche perché porta il prezzo vicinissimo al più basso di sempre. Inoltre, con qualche euro in più, puoi scegliere tra la colorazione gialla e grafite.

JLab Go Air Sport: non solo per il fitness

Grazie a dei comodi gancetti che avvolgono l'orecchio riescono a mantenersi perfettamente stabili anche quando corri o fai altre attività sportive. Gli inserti in silicone sono comodi e garantiscono un ottimo audio sia per la musica che per le chiamate. Sono ovviamente resistenti all'acqua con certificazione di grado IP55.

Offre no una doppia connessione che risulta stabile e senza latenza. Hanno un microfono che riesce a captare sono la tua voce eliminando i rumori esterni per restituirla in modo cristallina. Potrai personalizzare l'audio usando i controlli touch e selezionando 3 impostazioni differenti. Per ultimo, ma non per importanza, bisogna fare una menzione alla batteria in grado di durare per 8 ore con una singola ricarica e per più di 32 ore grazie alla custodia.

Dunque delle cuffiette Bluetooth eccezionali, per lo sport e non solo, che oggi puoi avere a poco. Quindi vai subito su Amazon e acquista i tuoi JLab Go Air Sport a soli 33,99 euro, invece che 39,99 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua entro alcuni giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.