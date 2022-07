Jetpack Compose 1.2: nuova release per l'UI toolkit Android

Jetpack Compose 1.2 è la nuova versione stabile dell'UI toolkit nativo che Google mette a disposizione degli sviluppatori di applicazioni Android, si tratta infatti della piattaforma raccomandata dalla casa madre a chiunque desideri realizzare soluzioni dedicate a smartphone, tablet e dispositivi foldable equipaggiati con il Robottino Verde.

Il più recente aggiornamento del progetto porta con sé diverse novità tra cui il supporto per le lazy grid, i font scaricabili e diversi miglioramenti per i tablet e il sistema operativo Chrome OS, con particolare attenzione per i mouse e la gestione degli input.

Jetpack Compose 1.2 e Kotlin

Tra gli interventi più interessanti vi sono sicuramente quelli che garantiscono un maggior supporto per le versioni meno datate di Kotlin, il linguaggio di programmazione standard per lo sviluppo di App Android.

A tal proposito è bene precisare che per aggiornare la libreria Compose Compiler alla release 1.2 è necessario disporre come minimo della versione 1.7.0 di Kotlin, in ogni caso da qui in avanti i nuovi aggiornamenti del Compiler saranno implementati e distribuiti separatamente rispetto alle altre librerie di Compose.

Le nuove API

Per quanto riguarda le nuove feature, si segnalano innanzitutto le API LazyHorizontalGrid e LazyVerticalGrid con cui è possibile posizionare facilmente liste di elementi all'interno di una griglia, queste interfacce erano già disponibili in Jetpack Compose 1.1 ma ancora in fase sperimentale.

Utili anche i nuovi modificatori della classe WindowInsets ( windowInsetsPadding , systemBarsPadding e windowInsetsTopHeight ) con cui sarà più semplice gestire gli insets, cioè le istanze associate ai cambiamenti che coinvolgono i quattro angoli di un riquadro.

Sempre per quanto riguarda i modificatori vale la pensa di segnalare anche Modifier.nestedScroll , introdotto per semplificare l'implementazione di scrolling tra più elementi e l'interoperabilità con gli elementi View .

Novità anche per quanto riguarda le API sperimentali, come per esempio LazyLayout , per la realizzazione di layout scrollabili, GoogleFont per i font scaricabili nonché performKeyInput , per simulare gli input da tastiera durante i test, e testTagsAsResourceId , per l'integrazione con UI Automator.

Jetpack Compose 1.2 è stato rilasciato in contemporanea con Compose for Wear OS 1.0.