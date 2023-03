JBL Wave 300 TWS: una meraviglia a MENO della METÀ

Oggi torno a parlarti di questi auricolari true wireless straordinari che potrai avere a meno della metà del prezzo di listino. Devi essere rapido però. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello JBL Wave 300 TWS a soli 47,15 euro, anziché 99,99 euro.

Grazie a questo ribasso del 50%, più un ulteriore piccolo sconto al check-out, ti porti a casa queste cuffiette Bluetooth risparmiando quasi 53 euro. Davvero un'offerta da non lasciarsi scappare per nessun motivo.

JBL Wave 300 TWS: impermeabili e mega batteria

JBL Wave 300 TWS si distinguono sicuramente per l'ottimo audio che riescono a restituire. Grazie a JBL Deep Bass Sound e ai driver da 12 mm, offrono un suono coinvolgente e pieno di sfumature. Sono leggeri e comodi. Hanno una forma ergonomica che si adatta perfettamente all'orecchio eti permette di tenerle per tantissimo tempo senza problemi. Questo grazie anche alla super batteria in grado di durare per 6 ore con una sola ricarica e altre 20 ore grazie alla custodia.

Sono resistenti all'acqua con certificazione IPX2 e quindi le puoi indossare in qualsiasi momento. Puoi gestire le chiamate, la musica o parlare con i tuoi assistenti vocali semplicemente con un tocco sull'auricolare. Il microfono incorporato elimina i rumori di sottofondo garantendo così il meglio anche durante le chiamate.

Questa è davvero un'opportunità unica. Se non vuoi rischiare di perdertela dovrai fare in fretta. Dirigiti adesso su Amazon e acquista i tuoi JBL Wave 300 TWS a soli 47,15 euro, anziché 99,99 euro. Se completi l'ordine ora li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

