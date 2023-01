JBL Wave 200TWS: auricolari true wireless ESAGERIATI a prezzo WOW

Se fai presto oggi puoi mettere le mani su dei bellissimi auricolari true wireless dall'audio stupendo a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello JBL Wave 200TWS a soli 49,99 euro, invece che 79,99 euro.

Queste cuffiette Bluetooth hanno un design in-ear accattivante con una splendida custodia leggera. Si adattano perfettamente alla forma delle orecchie e sono stabili anche se fai movimento. Hanno una batteria esagerata in grado di durare per tutto il giorno e sono resistenti all'acqua. Sono perfette per ascoltare musica e, grazie al microfono integrato, potrai fare chiamate eccellenti.

JBL Wave 200TWS: l'eccellenza a un prezzo mini

Grazie ai driver da 8 mm JBL Wave 200TWS sono in grado di restituirti un audio incredibilmente preciso. Godrai di bassi potenti e medi e alti nitidi. Una volta inserite nelle orecchie offrono un ottimo isolamento acustico che ti permette d'immergerti completamente in ciò che stai ascoltando. Hanno poi un microfono integrato che isola la tua voce dai rumori esterni per restituirla a chi ti ascolta in modo ottimale. Si associano ai tuoi dispositivi facilmente, una volta estratte dalla custodia, e godono di una connessione senza latenza.

In confezione troverai anche degli inserti per le orecchie di tre diverse misure, così che potrai scegliere quella che più si adatta a te. L'idea è proprio quella di avere il massimo del comfort. Anche mentre fai sport le potrai tranquillamente tenere alle orecchie e ascoltare la musica che ti piace perché sono resistenti all'acqua con certificazione IPX2. Hanno una mega batteria che ti permetterà di usarle per 5 ore consecutive con una sola ricarica e grazie alla custodia altre 15 ore.

Non c'è dubbio, a un prezzo del genere questo è davvero l'affare del giorno. Sii rapido perché non durerà a lungo, vai subito su Amazon e acquista le tue JBL Wave 200TWS a soli 49,99 euro, invece che 79,99 euro. Grazie ad Amazon Prime la consegna è gratuita e veloce in tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.