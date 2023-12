JBL TUNE 710 BT: cuffie wireless SPETTACOLARI a OTTIMO prezzo

Se ascoltare la musica non è solo una cosa per passare il tempo ma una scelta di vita allora non devi assolutamente perdere questa promozione. Vai immediatamente su Amazon e metti nel tuo carrello JBL TUNE 710 BT a soli 73,35 euro, invece che 79,99 euro.

Anche se non siamo di fronte a un o sconto da strapparsi i capelli questo è un ottimo prezzo. Siamo infatti di fronte a delle cuffie wireless di qualità superiore che regalano un audio spettacolare. Adatte sia per ascoltare musica ma anche per guardare film, fare videoconferenze e chiamate.

JBL TUNE 710 BT: autonomia super e qualità top

Con la tecnologia JBL Pure Bass e driver da 40 mm offrono un suono meraviglioso che regala bassi corposi e alti e medi potenti e precisi. Riuscirai a percepire ogni nota di ogni singolo strumento e non ti perderai nulla. Sono anche molto comode e i padiglioni Over-ear avvolgono l'orecchio isolando bene dal rumore esterno.

L'archetto è imbottito sulla parte alta offrendo il massimo del comfort. Inoltre si piegano su se stesse per favorire un trasporto semplice. Hanno un'autonomia da ben 50 ore con una ricarica completa e in soli 5 minuti di ricarica avrai altre 3 ore di ascolto. Sono anche dotate di un microfono interno che capta la tua voce al meglio e dei comandi per i controlli dei volumi e le traccie musicali.

Non perdere un attimo perché le unità disponibili potrebbero sparire da un momento all'altro. Quindi prima che ciò avvenga vai su Amazon e acquista le tue JBL TUNE 710 BT a soli 73,35 euro, invece che 79,99 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

