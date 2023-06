JBL TUNE 130NC: auricolari SUPER a prezzo MINI (-40%)

Se fai veloce ora puoi mettere le mani su delle cuffiette Bluetooth eccellenti a un prezzo a non credere. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello JBL TUNE 130NC a soli 59,99 euro, invece che 99,99 euro.

Ebbene sì, non ci sono errori di scrittura, in questo momento puoi avvalerti di uno sconto del 40% che abbatte il prezzo e ti permette di risparmiare ben 40 euro. Questi sono auricolari wireless d'eccellenza e garantiscono un ottimo audio per ascoltare musica e fare chiamate. Sono comodissime e allo stesso prezzo potrai scegliere tra la colorazione bianca e quella nera.

JBL TUNE 130NC: le cuffiette wireless che tutti vogliono

Grazie al potente audio JBL Pure Bass potrai goderti la tua musica preferita senza perderti nemmeno una nota. JBL TUNE 130NC sono molto leggeri e quindi anche comodi da indossare. Le potrai tenere per tutto il giorno senza problemi. Sono dotati della cancellazione attiva del rumore che puoi attivare o disattivare a piacimento in un istante.

I 4 microfoni interni di cui sono dotati riescono a catturare la tua voce e a filtrare i rumori ambientali per chiamate sempre perfette. Sono resistenti all'acqua con certificazione IPX4 e quindi le puoi indossare mentre fai sport. E grazie alla super batteria offrono fino a 10 ore di ascolto con una sola ricarica, altre 40 con la custodia e in soli 10 minuti altre 2 ore di autonomia.

Non c'è che dire a un prezzo così allettante sono da avere subito. Dato però che le unità disponibili andranno a ruba devi essere rapidissimo. Quindi vai ora su Amazon e acquista i tuoi JBL TUNE 130NC a soli 59,99 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

