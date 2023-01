JBL LIVE Free NC: auricolari meravigliosi a MENO della METÀ

Prima che sia tardi ti voglio subito dire che per poterti avvalere di questa offerta dovrai essere rapido. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello JBL LIVE Free NC a soli 87,40 euro, invece che 179 euro.

Goditi questo sconto del 51% e risparmia più di 91 euro sul totale. Ma cosa più importante potrai avere delle cuffiette wireless In-ear spettacolari, con un audio stupendo e cancellazione del rumore. Potrai ascoltare la tua musica preferita in modo coinvolgente e fare chiamate dall'audio perfetto. Sono leggere, comode, resistenti all'acqua e hanno un'autonomia esagerata.

JBL LIVE Free NC: auricolari epici a prezzo sgretolato

Quando si parla di audio JBL è certamente in prima linea. Infatti anche con questi auricolari wireless dimostra la sua forza in questo campo. Grazie ai driver dinamici da 6,8 mm riuscirai ad ascoltare la tua musica in modo cristallino riuscendo a percepire ogni nota. Sono dotate di cancellazione attiva del rumore che garantisce il massimo risultato anche durante le chiamate. Sarai comunque consapevole dell'ambiente che ti circonda nonostante l'ottimo isolamento acustico.

Dopo la prima associazione al tuo dispositivo, ogni volta che tirerai fuori le cuffiette dalla custodia si accoppieranno automaticamente. La tecnologia Bluetooth consente una connessione stabile e senza latenza. Per questo sono perfette anche per guardare video o giocare. Puoi anche svolgere attività sportive dato che sono resistenti all'acqua con certificazione IPX7. Infine bisogna fare sicuramente una menzione all'autonomia. Potrai tenerle per 7 ore consecutive e per altri 14 ore grazie alla custodia di ricarica.

Non perdere quest'occasione più unica che rara. Sii rapido perché le unità disponibili a questo prezzo non sono molte. Quindi vai subito su Amazon e acquista i tuoi JBL LIVE Free NC a soli 87,40 euro, invece che 179 euro. Per gli abbonati ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

