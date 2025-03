JBL Live 670NC: spettacolari cuffie wireless con ANC e connessione multipoint

Se vuoi delle cuffie wireless top di gamma che regalino un suono eccezionale senza fare sacrifici non farti scappare questa occasione che trovi solo su Amazon. Se fai alla svelta puoi aggiungere al tuo carrello le mitiche JBL Live 670NC a soli 119,72 euro, invece che 129,99 euro.

Nonostante ci sia solo uno sconto dell'8% si tratta di un ottimo prezzo per queste cuffie senza fili On-ear. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 23,95 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

JBL Live 670NC: musica senza distrazioni e 65 ore di audio

Con le mitiche cuffie wireless JBL Live 670NC puoi ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi ambiente sena problemi dato che sono dotate della cancellazione attiva del rumore. Non solo, puoi avvalerti anche della modalità ambiente che non ti estranea completamente ma ti permette di ascoltare anche ciò che ti circonda.

Con la connessione multipoint le puoi collegare fino a 2 dispositivi contemporaneamente e passare da unno all'altro con la semplice pressione di un tasto. Sono davvero molto comode e le puoi tenere per tutto il tempo che vuoi. Questo grazie anche a una super autonomia da ben 65 ore con una sola ricarica e in appena 5 minuti avrai altre 4 ore di ascolto. Il tutto senza nessuna latenza.

Non ci sono dubbi, siamo di fronte a una delle migliori cuffie wireless sul mercato e oggi le puoi avere a un ottimo prezzo. Quindi non aspettare che l'offerta scada. Vai ora su Amazon e acquista le tue JBL Live 670NC a soli 119,72 euro, invece che 129,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e le riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

