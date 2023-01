JBL GO 3: il RE degli speaker Bluetooth portatili a prezzo MINI

Ecco uno speaker Bluetooth portatile su cui puoi mettere la mano sul fuoco. Qualità audio eccezionale e praticità incredibile. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello JBL GO 3 a soli 29,99 euro, anziché 39,99 euro.

Con questo ribasso del 25% ci avviciniamo notevolmente al minimo storico raggiunto su Amazon. Va da sé quindi che dovrai essere veloce, perché lo vorranno in tanti e quindi il prezzo lieviterà subito. Questo speaker portatile ha un design unico, è compatto e leggero. Lo puoi agganciare facilmente a una fibbia, a un portachiavi o uno zaino e ascoltare la musica che vuoi ovunque tu vada.

JBL GO 3: portatile, elegante, robusto e potente

Queste sono solo alcune delle caratteristiche che fanno di JBL GO 3 uno dei migliori speaker portatili in commercio. Il suo design è studiato per averlo sempre con te. Ed ecco perché, oltre a essere molto pratico, è anche resistente alla polvere e all'acqua con certificazione IPX67. Quindi te lo puoi davvero portare ovunque. Vivi tuoi viaggi a ritmo di musica senza preoccuparti che si possa danneggiare.

Ha un suono spettacolare, potente e pulito. Riesce a esaltare i bassi rendendoli corposi e pieni. Puoi collegarlo facilmente a qualsiasi dispositivo in modalità wireless. La connessione risulterà sempre stabile anche a una notevole distanza. La sua batteria ti consente di usarlo fino a 5 ore con una sola ricarica. Sulla parte superiore ha dei pratici comandi che ti permetteranno di alzare o abbassare il volume e gestire le tracce musicali.

Fai presto perché questo è un treno che passa una volta sola. Per salirci dovrai essere rapido. Perciò vai su Amazon e acquista il tuo JBL GO 3 a soli 29,99 euro, anziché 39,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

