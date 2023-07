JBL GO 3: il Prime Day abbatte il prezzo a 32€, da prendere ADESSO

Se vuoi portarti a casa uno speaker Bluetooth portatile molto bello e robusto allora non perdere questa offerta del Prime Day 2023. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello JBL GO 3 a soli 32,99 euro, invece che 43,89 euro. È un'offerta esclusiva per i clienti Prime. Se non sei ancora abbonato fa allora cliccando qui.

Oggi dunque puoi avvalerti di uno sconto del 27% che ti permette di risparmiare un bel po' e soprattutto di mettere le mani su una piccola cassa amplificata che ti porti dove vuoi. Potrai ascoltare la tua musica preferita e collegare qualsiasi dispositivo in modo veloce. Il suo design compatto e leggero lo rende il migliore altoparlante che puoi acquistare in questo momento.

JBL GO 3: il re degli speaker portatili a costo ridicolo

Non ci sono dubbi, a questo prezzo è da prendere al volo. Con questo piccolo speaker portatile avrai la possibilità di ascoltare la tua musica preferita ovunque tu voglia. È dotato di un pratico laccetto che ti permette di agganciarlo a qualsiasi cosa. Per esempio lo puoi attaccare alla fibbia della cintura, a uno zaino o a un portachiavi.

Riesce a restituire un suono meraviglioso con bassi potenti e alti e medi cristallini senza distorsioni anche alzando ad alto volume. È dotato di pratici comandi sulla parte laterale e possiede una connessione Bluetooth molto stabile. È resistente all'acqua e alla polvere con certificazione di grado IP67 e una batteria che può durare fino a 5 ore con una sola ricarica.

Non perdere tempo perché questa è un'offerta esclusiva e a tempo limitato. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo JBL GO 3 a soli 32,99 euro, invece che 43,89 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

