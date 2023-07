JBL GO 3: che PREZZO per lo speaker Bluetooth portatile

Se ami ascoltare la musica in ogni occasione allora non lasciarti scappare questa offerta in esclusiva su Amazon. Metti subito nel tuo carrello JBL GO 3 a soli 27,89 euro, invece che 44,99 euro.

Grazie a questo sconto del 38% oggi puoi risparmiare più di 17 euro sul totale. Un'occasione davvero da prendere al volo. Anche perché questo è uno degli speaker portatile migliori in circolazione. Ha un suono pazzesco, una connessione stabile e una mega batteria. E poi è robusto, leggero e impermeabile.

JBL GO 3: lo speaker portatile che non ha rivali

Se vuoi un piccolo altoparlante portatile per ascoltare la musica che vuoi in ogni momento, JBL GO 3 è assolutamente il migliore acquisto che puoi fare. Regala bassi corposi e alti e medi forti e precisi. Nessuna distorsione anche ad alto volume e si collega in un attimo ai tuoi dispositivi. È dotato di pratici comandi per alzare e abbassare i volumi e metter in pausa i brani musicali.

Ha un design estremamente leggero ma anche robusto, con un laccetto che ti consente di agganciarlo a quello che vuoi e portartelo dietro nelle tue avventure. È resistente all'acqua con certificazione IP67 e quindi puoi portarlo tranquillamente in piscina o al mare. Infine, parlando di autonomia, ha una batteria in grado di durare per 5 ore con una sola ricarica.

Oggi puoi fare un bel colpo e mettere le mani su un dispositivo utilissimo a basso costo. Perciò non aspettare che il prezzo torni alla normalità, vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo JBL GO 3 a soli 27,89 euro, invece che 44,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.