L'estate è qui, meglio attrezzarsi al meglio per il prossimo viaggio e/o per le giornate da passare al mare. Su Amazon trovi il JBL GO 3 a soli 29€ anziché 45€ grazie allo sconto immediato del 20%. È un altoparlante Bluetooth compatto e impermeabile, e - quando in promo, come in queste ore - va a ruba. Meglio sbrigarsi dunque.

JBL GO 3 resiste ad acqua e polvere, ed è scontato del 20%: è l'altoparlante perfetto per l'estate

JBL, non lo si scopre di certo oggi, è uno dei marchi più rinomati nel settore dei prodotti audio. Il suo GO 3 è progettato per offrire un suono di qualità e una grande portabilità, rendendolo ideale per l'ascolto di musica in movimento.

Dal punto di vista del design, il JBL GO 3 presenta un corpo compatto e resistente, disponibile in una varietà di colori vivaci (Verde e Giallo, in questo caso specifico). Ha una forma rettangolare, con angoli arrotondati e un rivestimento in tessuto che ricopre la griglia. È un accessorio compatto e leggero, dunque facile da portare in giro, soprattutto in vacanza.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, l'JBL GO 3 offre prestazioni sonore sorprendenti. Anche in termini di autonomia, solo applausi: la batteria integrata garantisce fino a 5 ore di riproduzione continua, a seconda del volume e delle condizioni d'uso. Poi, una volta esaurite le energie, puoi ricaricalo con il cavo USB-C in dotazione.

Il JBL GO 3 è anche resistente agli schizzi d'acqua e polvere con una classificazione IPX67, il che significa che può sopportare brevi immersioni in acqua o essere utilizzato sotto la pioggia e in spiaggia senza subire danni.

Per quanto riguarda la connettività, l'JBL GO 3 supporta la connessione Bluetooth, consentendo di collegarlo facilmente a dispositivi compatibili come smartphone, tablet o computer.

