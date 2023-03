JBL Flip Essential 2: lo speaker Bluetooth portatile da avere (-27%)

Oggi puoi fare un vero colpaccio e portarti a casa questo speaker Bluetooth portatile eccezionale a un prezzo assolutamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello JBL Flip Essential 2 a soli 72,99 euro, invece che 99,99 euro.

Sappi che questo sconto del 27% porta il prezzo vicinissimo al minimo storico. Per cui devi essere velocissimo per poterlo avere. Questo altoparlante portatile ha un suono meraviglioso, è resistente all'acqua e offrire un'autonomia esagerata.

JBL Flip Essential 2: il migliore speaker portatile

JBL Flip Essential 2 è un altoparlante pratico e leggero, che poi portati ovunque. Ha un comodo laccetto in modo da poterlo agganciare dove vuoi. E poi è molto resistente, sia all'acqua che agli urti. Portalo al mare, in piscina o in montagna senza problemi. Ha una connessione stabile e veloce con tutti i tuoi dispositivi e garantisce un'autonomia incredibile di ben 10 ore di ascolto con una sola ricarica.

Quando poi si parla di musica JBL non tradisce. Puoi goderti un audio potente e pulito sia all'interno che all'esterno. Non distorce nemmeno alzando il volume al massimo e le tue canzoni preferite prenderanno vita. È dotato di comodi pulsanti per i volumi e per gestire i dispositivi collegati e possiede dei LED che indicano la durata della batteria.

A questo prezzo è veramente un affare da non perdere. Perciò prima che l'offerta si esaurisca vai su Amazon e acquista il tuo JBL Flip Essential 2 a soli 72,99 euro, invece che 99,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

