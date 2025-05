JBL Flip 7: audio di qualità e ottima resistenza a un prezzo speciale

Non lasciarti sfuggire questa occasione: il JBL Flip 7 è disponibile in offerta speciale! Questo speaker portatile, ora a soli 123,48 euro invece di 149,99, è il compagno ideale per chi ama la musica di qualità senza compromessi. Grazie a un design compatto e una resistenza fuori dal comune, è pronto a seguirti ovunque, garantendo prestazioni audio eccezionali.

Prestazioni che durano tutto il giorno

Uno dei punti di forza del JBL Flip 7 è senza dubbio la sua autonomia. Con la tecnologia Playtime Boost, puoi ascoltare fino a 16 ore di musica continua. La batteria da 4800 mAh assicura una lunga durata, rendendolo perfetto per giornate intere all'aperto o per accompagnarti durante i tuoi momenti di relax. E non importa se sei in spiaggia o in montagna: il Flip 7 è progettato per non lasciarti mai senza musica.

Grazie alla certificazione IP68, questo altoparlante è completamente resistente a polvere e acqua. Puoi usarlo sotto la pioggia, vicino alla piscina o durante le tue avventure all'aperto senza alcuna preoccupazione. La struttura robusta è stata testata per resistere a cadute fino a un metro, dimostrando una durabilità che pochi dispositivi possono vantare.

Un’esperienza sonora superiore

Il JBL Flip 7 non è solo resistente, ma offre anche un audio che conquista. Il design del tweeter è stato ottimizzato per offrire bassi profondi e alti cristallini, anche a volumi elevati. Inoltre, la tecnologia AI Sound Boost regola automaticamente il suono per garantirti la miglior qualità possibile in ogni situazione. Se desideri un’esperienza ancora più coinvolgente, la funzione Auracast ti permette di sincronizzare più dispositivi compatibili, trasformando qualsiasi spazio in una festa sonora.

Disponibile nella colorazione Squad, il Flip 7 è un mix perfetto di estetica e funzionalità, ed è facile da trasportare ovunque. La confezione include anche accessori come il cinturino da polso e il moschettone, grazie al sistema PushLock, per una personalizzazione completa. Ogni dettaglio è stato pensato per rendere l’uso quotidiano semplice e piacevole.

Con un’impedenza di 20 Ohm e un prezzo altamente competitivo, il JBL Flip 7 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo che unisca qualità audio, durabilità e praticità. Non è solo uno speaker: è un compagno affidabile per ogni momento della tua giornata. Approfitta ora dell’offerta e rendi il JBL Flip 7 il tuo alleato per ogni avventura musicale!

