JBL Flip 6 al MIMINO STORICO su Amazon, MENO di 95€

Prima che sia tardi e tutto finisca ti devo subito dire che siamo di fronte a un minimo storico, per cui se non fai veloce rischi di perdere l'offerta. Quindi vai su Amazon adesso e metti nel tuo carrello JBL Flip 6 a soli 34,99 euro, invece che 139,99 euro.

Grazie a questo ribasso del 29% più un ulteriore sconto di 5 euro al check-out, potrai risparmiare ben 45 euro. Questa è probabilmente la migliore cassa wireless portatile in circolazione, quindi inutile dire che a un prezzo del genere la vorranno in tanti.

JBL Flip 6: audio meraviglioso e 12 ore di autonomia

JBL Flip 6 ha un design perfetto per poterlo portare sempre con te. È compatto, leggero e resistente all'acqua e alla polvere con certificazione IP67. Ha un rivestimento in gomma è una serie di colorazioni molto belle anche esteticamente. È dotato di un sistema di altoparlanti a due vie che offrono un suono superlativo anche all'aperto.

Ha dei pratici comandi per il volume e per collegare tuoi dispositivi in modo semplice e veloce. La connettività Bluetooth è stabile, senza latenza, l'associazione è rapidissima e avviene in automatico. Ha una mega batteria in grado di durare per 12 ore consecutive di musica e si ricarica rapidamente.

Non perdere questa occasione più unica che rara. Vai subito su Amazon e acquista il tuo JBL Flip 6 a soli 34,99 euro, invece che 139,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.