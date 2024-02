JBL Cuffie pieghevoli con cancellazione del rumore: prezzo SHOCK!

Goditi al meglio la tua musica preferita con l'audio di qualità superiore delle JBL Tune 770NC, le iconiche cuffie wireless che oggi paghi solamente 104,95€ grazie allo sconto attivato da Amazon!

Sembrano normali cuffie wireless, ma sono molto di più: oltre ad essere leggere e confortevoli, queste cuffie JBL Tune hanno la funzione di cancellazione del rumore, ben 70 minuti di autonomia e la possibilità di associarle e passarle da un dispositivo all'altro con molta facilità.

Con microfono integrato per gestire le chiamate

Dotate di ricarica ultra veloce le JBL Tune ti permettono di avere sempre le mani libere grazie al controllo avanzato dell'audio con la funzione Voiceaware, e come accennato prima la connessione multi-point ti facilita di molto la vita. In che modo? Puoi associare le cuffie dallo smartphone al PC o alla Televisione senza alcun problema! Nella confezione troverai le cuffie, il cavo di ricarica USB C, il cavo audio rimovibile, la garanzia e la guida rapida.

Uno dei punti di forza di queste cuffie è certamente il loro design pieghevole. Le cuffie Over-ear si adattano perfettamente a ogni tipo di orecchio e il design pieghevole ti permette di trasportarle ovunque limitando l'ingombro ed evitando di rovinarle. Per un divertimento duraturo, ascolta fino a 70 ore e ricarica la batteria in sole 2 ore con la funzione di ricarica rapida tramite cavo USB-C; e con 5 minuti di ricarica 3 ore di musica.

Le cuffie JBL Tune 770NC sono tutto ciò di cui hai bisogno e molto altro ancora. Rinnova la tua esperienza musicale oggi stesso con le JBL Tune 770NC e preparati a scoprire un nuovo mondo di possibilità sonore!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.