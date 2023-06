JBL Charge 5: lo speaker Bluetooth portatile al MINIMO STORICO

Oggi voglio segnalarti questa promozione incredibile che ti permette di avere uno speaker wireless portatile al prezzo più basso di sempre. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello JBL Charge 5 a soli 129,99 euro, invece che 149,99 euro.

Anche se non è uno sconto esagerato, per una delle casse portatile più belle sul mercato, il 13% è un ottimo ribasso, e infatti segna un minimo storico. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

JBL Charge 5 a prezzo shock: adesso è il momento di acquistarlo

Sicuramente JBL Charge 5 a un prezzo così non è da farselo scappare. Con questo speaker wireless potrai ascoltare la musica che vuoi e dove vuoi. Infatti, oltre al design compatto e leggero che ti permette di portarla sempre con te, è anche resistente all'acqua con certificazione di grado IP67. Per cui non teme la pioggia, la polvere ed è anche resistente alle cadute.

Ha dei pratici comandi per cambiare tracce musicali, per metterle in pausa e per associare velocemente i tuoi dispositivi. È dotato anche di un powerbank integrato con cui puoi ricaricare ad esempio lo smartphone. E ha una batteria in grado di durare per 20 ore con una sola ricarica.

Oggi puoi fare un vero colpaccio. Devi fare presto però dato che le unità disponibili a questa cifra saranno sicuramente poche. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo JBL Charge 5 a soli 129,99 euro, invece che 149,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

