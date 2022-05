Javascript, la guida completa all'88% di sconto

“Javascript ES6-ES9: La guida pratica da zero a esperti” è il primo corso completamente in italiano per imparare javascript, dalle basi fino a ES6-ES9 puro e i suoi segreti. Un vero e proprio percorso, lezione dopo lezione, guidato dal software engineer Hidran Arias che con il suo corso colma la mancanza di una guida esaustiva e pratica di javascript in italiano. Ospitato sulla piattaforma Udemy, è possibile acquistarlo per un periodo limitato al prezzo scontato di 12,99 euro anziché 109,99.

Impara dalle fondamenta di javascript

Ben 153 lezioni, dalla durata complessiva di circa 18 ore, suddivise in 28 pratiche sezioni. Grazie al corso di Hidran Arias imparerai dalla A alla Z tutti i segreti di javascript, da zero fino alle ultime versioni ECMASCRIPT, ed essere così pronto alla programmazione avanzata. Ovviamente gli argomenti sono tantissimi: l'insegnante approfondirà ogni minimo dettaglio e aggiornerà continuamente le sue lezioni affinché non siano mai obsolete. Non mancano ovviamente esempi pratici ed esercizi, ma anche il supporto di Hidran Arias che farà da tutor per chiarire qualsiasi dubbio.

Il corso è rivolto a coloro che vogliono imparare Core javascript da zero e diventare un esperto, da chi voglia avere basi solide per poter utilizzare Jquery, AngularJs e altri framework, da sviluppatori web oppure da chi conosce già il programma ma non in maniera approfondita. È necessario avere una conoscenza minima di html, possedere un PC o un Mac, un browser moderno e qualunque editor di testo (disponibile anche online). Per un periodo di tempo limitato, il prezzo per questa guida completa al mondo javascript è in offerta a soli 12,99 euro, pari all'88% di sconto rispetto al prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.