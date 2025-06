Jan: assistente AI offline alternativo a ChatGPT

Jan è un assistente AI 100% offline basato su tecnologie open source che opera direttamente su Desktop. È progettato per offrire un'esperienza d'uso simile a quella di ChatGPT, mantiene però un focus particolare sulla privacy. Tutte le elaborazioni avvengono in locale. L'utilizzatore non condivide quindi conversazioni o dati con server esterni.

Requisiti e installazione di Jan

Jan viene distribuito sotto licenza Apache 2.0 ed è disponibile per Windows, macOS e Linux tramite dei package d'installazione dedicati ( .exe , .dmg , .deb e AppImage ). Scaricabile dal sito ufficiale del progetto (jan.ai) o da GitHub, offre delle versioni "Stable", "Beta" e "Nightly". La release stabile attuale è la 0.5.18‑rc6‑beta che introduce un nuovo front‑end basato su Tauri, un gestore di download per modelli llama.cpp , il supporto per assistenti multipli e miglioramenti in termini di UX.

Per chi preferisce la compilazione da codice è necessario disporre di Node.js 20 o superiore, Yarn 1.22.0 o successivo, Make 3.81 o versione più recente e Rust (per Tauri). Un semplice make dev permette di installare le dipendenze, compilare e avviare l'applicazione nell'ambiente di sviluppo. Le specifiche minime di sistema variano comunque in base al modello AI di riferimento. Per i modelli da 7B parametri si consigliano ad esempio almeno 16 GB di memoria RAM.

Funzionalità principali

Allo stato attuale Jan offre:

Modelli locali: è compatibile con Llama, Gemma, Qwen e altri modelli disponibili su HuggingFace.

Integrazione cloud: supporta le API di OpenAI, Anthropic, Mistral, Groq e non solo.

Assistenti personalizzati: con la possibilità di creare profili dedicati a compiti specifici.

Server locale all'indirizzo localhost:1337 utile per le integrazioni con altre applicazioni.

utile per le integrazioni con altre applicazioni. Supporto allo standard MCP (Model Context Protocol).

Il rilascio della releaae 0.5.18 è stato particolarmente ricco di novità tra cui il passaggio da Electron a Tauri, un'interfaccia rinnovata e una gestione migliorata di modelli e assistenti. Il team rilascia in ogni caso delle roadmap pubbliche per tenere la community aggiornata sull'evoluzione del progetto.