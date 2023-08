Jabra Evolve2 65: cuffie wireless con microfono integrato (-20%)

Stai spesso al computer per lavoro o per giocare e vorresti delle cuffie senza fili all'altezza? Allora non perdere questa fantastica occasione che ti sto per segnalare. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Jabra Evolve2 65 a soli 149,90 euro, invece che 186,32 euro.

Tieni presente che questo è il prezzo più basso registrato finora su Amazon, per cui devi proprio essere rapido. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un'esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Jabra Evolve2 65: cuffie wireless meravigliose

Queste cuffie senza fili sono di altissima qualità, a partire dal design che è molto confortevole. I cuscinetti e l'archetto poggiano sulle orecchie e sulla testa in modo delicato senza stringere. Così le potrai indossare per tantissime ore senza che ti diano fastidio. E il suono è perfetto, sia per ascoltare musica, film, che per giocare e fare conferenze.

Il chip di cui sono dotate capta la tua voce e la restituisce in modo cristallino a chi ti ascolta. Il microfono integrato lo puoi spostare come desideri e, se non hai bisogno di usarlo, basta sollevarlo per disattivarlo. La connessione è perfettamente stabile e senza latenza e l'autonomia è fino a 37 ore con una singola ricarica.

Assolutamente l'affare del giorno. Chiaramente a questo prezzo le unità disponibili andranno a ruba. Quindi vai subito su Amazon e acquista ile tue Jabra Evolve2 65 a soli 149,90 euro, invece che 186,32 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

