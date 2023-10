Jabra Elite 7 Pro quasi al MNIMO STORICO su Amazon (-33%)

Oggi ho deciso di segnalarti questa promozione che ti permette di avere delle cuffiette wireless speciali a un prezzo molto vantaggioso. Fai in fretta perché l'offerta è destinata a durare poco. Vai subito su Amazon dunque e aggiungi al tuo carrello Jabra Elite 7 Pro a soli 133,53 euro, invece che 199,99 euro.

Ebbene sì, oggi puoi goderti questo sconto del 33% che porta il prezzo vicinissimo al minimo storico e ti permette di risparmiare più di 66 euro sul totale. Non è certo la promozione che si vede tutti i giorni quindi sii rapido. Tra l'altro questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a partire da 26,71 euro al mese con Cofidis al checkout.

Jabra Elite 7 Pro: una meraviglia a prezzo hot

Sono davvero tante le caratteristiche che rendono questi auricolari wireless un ottimo acquisto, oltre al prezzo vantaggioso. Si presentano con un design molto discreto, spariscono praticamente una volta che le indossi. Quindi sono leggerissime e molto comode. Inoltre in confezione troverai degli inserti in silicone di diverse misure così potrai scegliere quello che più si adatta te.

Godono di un audio stupendo, con cancellazione attiva del rumore che potrai anche regolare in base alle tue preferenze. Possiedono 4 microfoni con sensore avanzato VPU per conversazioni top anche in ambienti rumorosi. Godono della connessione Bluetooth multipoint e hanno una super batteria in grado di durare per 8 ore con una singola ricarica e fino a 30 ore grazie alla custodia.

Assolutamente da non perdere dunque. Certo devi essere rapido perché come ti dicevo da un momento all'altro la promozione potrebbe sparire. Quindi vai adesso su Amazon e acquista le tue Jabra Elite 7 Pro a soli 133,53 euro, invece che 199,99 euro. Se completi l'ordine subito le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.