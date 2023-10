Jabra Elite 7 Active SCONTATISSIME alla Festa delle Offerte Prime

Se anche tu come tanti stavi aspettando le promozioni alla Festa delle Offerte Prime sarai sicuramente felice di questa che ti sto per segnalare. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Jabra Elite 7 Active a soli 99,99 euro, anziché 179,99 euro.

Sembra impossibile ma è tutto vero. Se fai presto puoi avvalerti di uno sconto gigantesco del 44% che ti fa risparmiare ben 80 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 20 euro al mese con Cofidis al checkout. Ovviamente questa offerta è un esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Jabra Elite 7 Active: auricolari wireless meravigliosi

Questi auricolari wireless sono davvero molto leggeri ed ergonomici. Si adattano perfettamente all'orecchio e quando indossi si vedono appena. Godono di una resistenza all'acqua con la certificazione di grado IP57 e quindi le potrai usare tranquillamente anche per fare sport.

Sono dotate della tecnologia di riduzione del rumore per chiamate perfette e, grazie agli altoparlanti da 6 mm, offrono un suolo potente e preciso. Potrai controllare facilmente la musica e il volume o usare gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant con un semplice tap. E poi godono di un'autonomia fino a 8 ore con una singola ricarica e 30 ore grazie alla custodia.

Un'offerta da prendere al volo dunque. Per non fartela scappare vai adesso su Amazon e acquista le tue Jabra Elite 7 Active a soli 99,99 euro, anziché 179,99 euro. Se completi l'ordine subito le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.