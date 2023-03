Jabra Elite 5: l'eccellenza a un prezzo WOW, 40€ in MENO su Amazon

Voglio segnalarti questa offerta che ti permette di avere delle cuffiette wireless di altissima qualità a un prezzo super vantaggioso. Se fai presto puoi aggiungere al tuo carrello le fantastiche Jabra Elite 5 a soli 109,99 euro, invece che 149,99 euro.

Ebbene sì, come avrai già intuito, questo è un minimo storico. Quindi va da sé che un prezzo così basso durerà pochissimo. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

Jabra Elite 5 al prezzo più basso di sempre

Jabra Elite 5hanno un design In-ear che garantisce un ottimo isolamento acustico per riuscire ad ascoltare la musica in modo coinvolgente. E poi, grazie alla cancellazione del rumore ibrida, riuscirai a fare chiamate perfette in qualsiasi posto. I 6 microfoni integrati filtrano i rumori e captando solo la tua voce per restituirla al meglio.

Gli altoparlanti da 6 mm offrono un suono eccezionale. Riuscirai facilmente a percepire ogni nota come se fossi a un concerto. Sono dotati di tasti fisici molto intuitivi che ti consentono di gestire i volumi, le chiamate e le traccie audio o video. Sono resistenti all'acqua con certificazione IP55, quindi perfette per le attività sportive. E hanno una batteria in grado di durare per 7 ore con una singola ricarica e per 28 ore totali con la custodia. Quest'ultima è dotata della tecnologia di ricarica wireless.

Non c'è tempo da perdere dunque. A un prezzo così basso li vorranno in tanti e le unità disponibili non sono infinite. Per cui dirigiti subito su Amazon e acquista i tuoi Jabra Elite 5 a soli 109,99 euro, invece che 149,99 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.