Jabra Elite 3 in offerta: approfitta ora dello sconto su Amazon

Le Elite 3 sono le cuffie true wireless entry-level di Jabra, dopo il top di gamma 85t, la serie Elite 7, le Elite 5 e le più recenti Elite 4 Active. Gli Elite 3 hanno subito una significativa riduzione di prezzo proprio in tempo per le festività e hanno ricevuto alcuni interessanti miglioramenti.

Sebbene gli auricolari non dispongano di tante funzioni come le precedenti cuffie Jabra (ad esempio, non hanno la cancellazione del rumore), l'ultima versione dell'app Jabra Sound+ aggiunge un equalizzatore. Le Jabra Elite 3 sono quasi indistinguibili dalle Elite 7 Pro e Elite 7 Active, con le quali sono state presentate. Si ripiegano su se stessi e non pesano quasi nulla; l'auricolare in silicone si inserisce saldamente nel canale uditivo e il corpo triangolare ha bordi arrotondati per garantire il comfort.

Nell'app sono disponibili sei profili audio per la personalizzazione e Jabra ha promesso di aggiungere altri profili nei prossimi aggiornamenti. È possibile controllare la durata residua della batteria e attivare la modalità HearThrough con l'app Sound+. La seconda opzione è accessibile anche cliccando una volta sull'auricolare sinistro.

HearThrough è l'equivalente di Jabra di una "modalità trasparente". Amplificando il rumore ambientale grazie ai microfoni del dispositivo, HearThrough consente agli utenti di sostenere brevi conversazioni e di ascoltare gli annunci sui mezzi di trasporto pubblico senza dover rimuovere le cuffie.

Quando si ascoltano gli Elite 3, è difficile contestare l'affermazione di Jabra secondo cui i driver da 6 mm degli auricolari sono stati progettati per fornire bassi profondi e potenti. Le Elite 3 offrono un suono ben arrotondato, con bassi potenti che possono essere enfatizzati utilizzando l'impostazione Bass boost nell'app Sound+.

