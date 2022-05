Jabra Elite 3 con riduzione del rumore e 4 microfoni in promo su Amazon ad un prezzo FOLLE

Gli auricolari Jabra Elite 3 sono perfetti per l'utilizzo quotidiano, e hanno molte funzioni premium (come l'isolamento del rumore esterno e la modalità mono) che potrebbero interessarti. Puoi acquistarle su Amazon ad un prezzo molto contenuto: solo 59,99€ invece di 79,99.

Realizzato principalmente in plastica, le cuffie Elite 3 hanno un aspetto facilmente riconoscibile, con una forma progettata per annidarsi nell'orecchio. Questi auricolari true wireless si adattano saldamente, anche se non sono presenti ganci o alette. Inoltre sono dotate di punte in silicone aggiuntive, quindi trovare la giusta misura non sarà troppo difficile.

Gli auricolari sono classificati IP55, quindi garantiscono una protezione dai getti d'acqua (non dall'immersione) insieme a polvere e piccoli oggetti. Ciò rendono le Elite 3 un'ottima opzione per coloro che sono inclini a prendere parte alle attività all'aperto: non dovrai preoccuparti di rimanere sorpreso dalla pioggia o dalla sporcizia.

Funzioni touch e codec supportati

Una volta inseriti gli auricolari, usarli è piuttosto semplice. I Jabra Elite 3 sono dotati di un pannello touch multifunzione su ciascun auricolare (è la piastra su cui è scritto Jabra) e una serie di tocchi offre un discreto grado di controllo. Oltre al solito tocco singolo, doppio, triplo (l'auricolare destro) per controllare la riproduzione, saltare e tornare indietro di un brano, puoi anche tenere premuto il pulsante destro o sinistro per alzare o abbassare rispettivamente il volume. Un doppio tocco dell'auricolare sinistro richiama l'assistente virtuale del tuo telefono.

Un tocco dell'auricolare sinistro abilita la modalità HearThrough, che utilizza i microfoni per filtrare i rumori esterni e mantenerti consapevole di ciò che ti circonda.

Supportano inoltre il codec SBC e quello aptX per l'alta qualità. Se sei un utente Android, la funzione aptX è ottima, ma gli utenti iPhone dovranno attenersi a SBC, poiché non supportano lo standard AAC. Utilizzano il Bluetooth 5.2, il che significa che un giorno potrebbero supportare il nuovo standard audio Bluetooth LE e il codec LC3.

Quanto dura la batteria

Non c'è la ricarica wireless, ma la ricarica rapida USB-C è buona. Secondo Jabra, le cuffie possono durare fino a 7 ore con una singola carica. Jabra afferma inoltre che c'è abbastanza per tre cicli di ricarica completi nella custodia, aumentando la durata complessiva della batteria a circa 28 ore.

La custodia di ricarica non supporta la ricarica wireless di alcun tipo, ma è disponibile la ricarica rapida. Solo 10 minuti nella custodia caricheranno le Elite 3 per un totale di un'ora di riproduzione. Puoi trovarle ora su Amazon con un sconto del 25%, approfitta anche della spedizione Prime per riceverle in 1 giorno.

