Jabra Elite 3: auricolari wireless con audio TOP e riduzione rumore

Di auricolari wireless ce ne sono davvero tanti sul mercato ma trovare quelli adatti alle tue esigenze non è così facile. Ecco perché ho deciso di segnalarti questa promozione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Jabra Elite 3 a soli 65,39 euro, invece che 79,99 euro.

Anche se non è uno sconto esagerato per queste cuffiette Bluetooth rappresenta un ottimo ribasso. Grazie alla loro tecnologia di audio, combinata a un design innovativo, offrono un'esperienza davvero unica. Perfette per ascoltare musica e per fare chiamate. Garantiscono un suono eccellente anche in ambienti rumorosi e una batteria bella grande.

Jabra Elite 3 per chiamate chiare e musica super

Grazie a una tecnologia innovativa riescono a controllare il rumore circostante isolandolo e impedendo così che rechi disturbi. E questo è perfetto sia quando stai ascoltando la musica sia quando sei in chiamata. Inoltre sono molto comode e si vedono appena quando le infili alle orecchie.

Godono di una connessione affidabile, senza latenza, e possiedono ben 4 microfoni interni che captano la tua voce e la restituiscono forte e chiara. Puoi anche personalizzare il suono tramite l'app dedicata. E hanno una batteria che offre una durata di ben 7 ore con un asola ricarica e 28 ore con la custodia.

Se vuoi degli auricolari di qualità spendendo il giusto questi sono l'offerta migliore. Quindi fiondai su Amazon e acquista i tuoi Jabra Elite 3 a soli 65,39 euro, invece che 79,99 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

