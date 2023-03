Itek: monitor FHD da 24,5" con risposta di 1ms a 90€ in MENO

Ti segnalo un ottimo sconto che trovi adesso su Amazon per fare tuo un monitor perfetto per il gaming e non solo. Metti nel tuo carrello il monitor Itek da 24,5 pollici a soli 159,60 euro, invece che 249,90 euro.

Super sconto del 36% che ti permette di risparmiare 90 euro. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Goditi le immagini fluide e la risposta rapidissima per partite mozzafiato e reali.

Monitor Itek: occhi riposati anche dopo molto tempo di gioco

Il monitor Itek è dotato di diverse tecnologie che lo rendono un ottimo acquisto. Ad esempio riduce l'emissione di luce blu e quindi, anche dopo diverse ore di gaming, non avrai gli occhi stanchi. Il pannello LCD ha una frequenza di 144 Hz e una risposta di solo 1ms. Il che significa che riuscirai ad anticipare le mosse dei tuoi avversari e vincere la partita.

Hai la possibilità di inclinarlo in verticale, per averlo come preferisci, adattandolo alle tue esigenze. Possiede 2 porte HDMI, una DP, e una USB, così ci puoi collegare praticamente di tutto. Inoltre ha un ingresso audio per e cuffie. L'HDR ti permette di vedere dettagli che altrimenti perderesti e tutto diventa molto più realistico.

A questo prezzo è un best buy. L'offerta durerà poco quindi dovrai essere veloce se non vuoi rischiare di perderla. Per cui vai ora su Amazon e acquista il tuo monitor Itek da 24,5 pollici a soli 159,60 euro, invece che 249,90 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.