Italia: studenti vorrebbero studiare l'intelligenza artificiale a scuola

Un'indagine condotta da Skuola.net ha rivelato che l'80% degli studenti delle scuole superiori italiane sarebbe favorevole all'introduzione dell'intelligenza artificiale (AI) come materia di studio. Questa richiesta nasce dalla crescente preoccupazione riguardo alla preparazione degli studenti per il futuro mercato del lavoro, con il 60% di loro che teme di non essere abbastanza pronto per le sfide professionali che li attendono.

Lo studio, realizzato in collaborazione con Elis, ha coinvolto 2.500 studenti e ha evidenziato che il 41% degli intervistati vorrebbe che l'AI fosse insegnata come materia obbligatoria, mentre un altro 40% preferirebbe che fosse opzionale. Solo una minoranza, meno del 20%, si oppone all'introduzione dell'IA nelle scuole.

La crescente diffusione dell'uso di app di AI generativa, come ChatGPT, è un segnale del cambiamento in atto: il 51% degli studenti le utilizza frequentemente, principalmente come strumento di ricerca (50%), per aiuto nei compiti scolastici (33%) o come correttore di elaborati.

L'AI come tema cruciale

Al di fuori dell'ambito scolastico, gli studenti considerano l'AI un valido supporto per attività quotidiane come ricerche generiche (40%), consigli pratici (36%) e creazione di contenuti personali (25%). Questo riflette una crescente consapevolezza sul ruolo fondamentale che l'IA avrà nel prossimo futuro, non solo nel mondo accademico, ma anche in quello professionale. Nonostante l'uso diffuso, il 71% degli studenti ammette di utilizzare l'AI senza aver ricevuto una formazione specifica in materia.

Pietro Cum, Amministratore Delegato di Elis, ha dichiarato che l'AI è un tema cruciale su cui l'istituzione sta già lavorando per aggiornare i programmi didattici. Elis sta infatti sviluppando percorsi di orientamento e formazione sull'AI per studenti e aziende, con l'intento di preparare le nuove generazioni alle sfide tecnologiche del futuro.

Questa indagine evidenzia il desiderio degli studenti di acquisire le competenze necessarie per affrontare il futuro in modo consapevole e preparato. L'introduzione dell'AI nei programmi scolastici rappresenterebbe un passo importante per garantire che i giovani abbiano gli strumenti giusti per navigare nel futuro mondo del lavoro, sempre più influenzato dall'innovazione tecnologica.