Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Italia - Norvegia: come vedere la partita in streaming dall'estero

Quando si gioca e come vedere in diretta TV e in diretta streaming, anche dall'estero, Italia - Norvegia per le qualificazioni mondiali.
Italia - Norvegia: come vedere la partita in streaming dall'estero
Quando si gioca e come vedere in diretta TV e in diretta streaming, anche dall'estero, Italia - Norvegia per le qualificazioni mondiali.
Davide Raia
Pubblicato il 14 nov 2025
Link copiato negli appunti

Italia - Norvegia è l'ultimo match del girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Per gli Azzurri è praticamente certa la partecipazione ai play off, dopo la vittoria sulla Moldova dei giorni scorsi. La partita con la Norvegia si giocherà domenica 16 novembre, con calcio di inizio fissato per le 20:45. 

La partita sarà visibile, come da tradizione, in diretta TV su Rai 1 oppure in diretta streaming in chiaro su Rai Play. In questo modo, seguire il match non sarà un problema. Da segnalare, però, che per vedere Italia - Norvegia dall'estero, soprattutto nei Paesi in cui l'evento non viene trasmesso, bisognerà valutare opzioni alternative.

In particolare, è possibile usare una VPN andando a selezionare un server italiano per avviare la connessione, ottenendo un IP italiano e raggiungendo così Rai Play per seguire in diretta il match. La VPN giusta da scegliere, in questo momento, è NordVPN, disponibile con un prezzo ridotto a 2,88 euro al mese.

L'offerta in questione è legata all'attivazione del piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (utilizzando il codice BLAZE1MO da aggiungere al momento del pagamento). Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è disponibile tramite il box qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di NordVPN.

Attiva qui NordVPN

Le probabili formazioni di Italia - Norvegia

Ecco le probabili formazioni del match:

  • Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Esposito, Retegui. CT: Gennaro Gattuso.
  • Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. CT: Ståle Solbakken

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

ATP Finals: come vedere Sinner vs Zverev in diretta streaming dall'estero
Internet

ATP Finals: come vedere Sinner vs Zverev in diretta streaming dall'estero
Viaggia in tutto il mondo connesso grazie alle eSIM Saily: qualità e prezzo al top
Internet

Viaggia in tutto il mondo connesso grazie alle eSIM Saily: qualità e prezzo al top
Luce e gas a prezzo fisso: bollette più leggere con l'offerta del Black Friday di Octopus
Internet

Luce e gas a prezzo fisso: bollette più leggere con l'offerta del Black Friday di Octopus
Viaggia all'estero restando connesso: ora è facile con una eSIM
Internet

Viaggia all'estero restando connesso: ora è facile con una eSIM