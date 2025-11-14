Italia - Norvegia: come vedere la partita in streaming dall'estero

Italia - Norvegia è l'ultimo match del girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Per gli Azzurri è praticamente certa la partecipazione ai play off, dopo la vittoria sulla Moldova dei giorni scorsi. La partita con la Norvegia si giocherà domenica 16 novembre, con calcio di inizio fissato per le 20:45.

La partita sarà visibile, come da tradizione, in diretta TV su Rai 1 oppure in diretta streaming in chiaro su Rai Play. In questo modo, seguire il match non sarà un problema. Da segnalare, però, che per vedere Italia - Norvegia dall'estero, soprattutto nei Paesi in cui l'evento non viene trasmesso, bisognerà valutare opzioni alternative.

In particolare, è possibile usare una VPN andando a selezionare un server italiano per avviare la connessione, ottenendo un IP italiano e raggiungendo così Rai Play per seguire in diretta il match. La VPN giusta da scegliere, in questo momento, è NordVPN, disponibile con un prezzo ridotto a 2,88 euro al mese.

L'offerta in questione è legata all'attivazione del piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (utilizzando il codice BLAZE1MO da aggiungere al momento del pagamento). Per tutti i nuovi utenti ci sono 30 giorni di garanzia di rimborso. L'offerta è disponibile tramite il box qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale di NordVPN.

Le probabili formazioni di Italia - Norvegia

Ecco le probabili formazioni del match:

Italia (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Esposito, Retegui. CT: Gennaro Gattuso.

Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Bobb, Berge, Berg, Nusa; Sorloth, Haaland. CT: Ståle Solbakken

